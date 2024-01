“IL SOLE 24 ORE“ * LEGGE DI BILANCIO: « LE NOVITÀ SU IMPRESE – LAVORO – CASA – PREVIDENZA, IN EDICOLA GIOVEDÌ 18/1 »

18.33 - mercoledì 17 gennaio 2024

Legge di Bilancio, il Focus del Sole 24 Ore spiega le misure fiscali della nuova Manovra: le novità su imprese lavoro casa e previdenza. In edicola giovedì 18 gennaio con Il Sole 24 Ore. Giovedì 18 gennaio arriva in edicola il primo numero del 2024 del Focus di Norme & Tributi dedicato al panorama normativo italiano dopo il varo della Legge di Bilancio (213/2023) e della nuova Manovra. Il focus principale di questa edizione è dedicato all’approfondimento delle disposizioni della legge di Bilancio (213/2023), concentrandosi sulle misure fiscali che avranno un impatto significativo su imprese, lavoro, casa e previdenza.

Gli esperti del Sole 24 Ore analizzeranno le novità in vari ambiti, affrontando tematiche di grande interesse e attualità. Tra i punti chiave al centro delle discussioni, spiccano il taglio al cuneo contributivo, il rilevante incremento della tassazione sugli affitti brevi, le nuove disposizioni per la gestione delle plusvalenze sugli immobili beneficiari del Superbonus e il rinvio della plastic tax.

I lettori potranno accedere a un approfondimento dettagliato anche su temi cruciali come l’obbligo di assicurazione per gli immobili aziendali contro le catastrofi naturali, le nuove soglie dei fringe benefit, le rivalutazioni di quote e terreni e le modifiche procedurali sull’IVA, offrendo una guida essenziale per affrontare gli adattamenti necessari nel contesto fiscale in continua trasformazione.

In particolare, l’obbligo di assicurazione per gli immobili aziendali contro le catastrofi naturali rappresenta un importante passo per la tutela del patrimonio aziendale in caso di eventi eccezionali. Le nuove soglie dei fringe benefit delineeranno una nuova cornice normativa per i benefici aggiuntivi erogati ai dipendenti, mentre le rivalutazioni di quote e terreni offriranno un quadro completo delle dinamiche patrimoniali in evoluzione. Il Focus del 18 gennaio sarà disponibile in edicola al prezzo di 1€, oltre al costo del quotidiano.