GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DOGANE / SASSARI * « AEROPORTO DI ALGHERO, CORRIERE DELLA DROGA ARRESTATA CON 90 OVULI DI EROINA E COCAINA »

09.24 - giovedì 14 dicembre 2023

Nell’ambito dei controlli tesi al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, unitamente ai funzionari della Sezione Operativa Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno tratto in arresto una donna di nazionalità nigeriana in possesso di sostanze stupefacenti.

La stessa, intercettata nella sala arrivi dell’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero-Fertilia, appena arrivata da un volo proveniente da Roma Fiumicino, ha subito mostrato evidenti segni di nervosismo e fornito risposte discordanti alle domande poste durante il controllo.

Si è proceduto pertanto, con l’ausilio dell’unità cinofila, ad effettuare mirati accertamenti che hanno permesso di rinvenire, occultati nella borsetta, 59 ovuli contenenti eroina e cocaina. La successiva ispezione del bagaglio ha evidenziato la presenza di ulteriori 31 ovuli per un totale complessivo di 343 grammi di eroina e 673 grammi di cocaina, successivamente sottoposti a sequestro penale.

La donna veniva quindi tratta in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, veniva immediatamente accompagnata presso la Casa Circondariale di Bancali.

L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, testimonia l’impegno nella repressione ai traffici di sostanze stupefacenti, ponendosi quale sicuro punto di riferimento per la collettività.