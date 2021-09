GRUPPO LUNELLI * ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE: « “DELOITTE BEST MANAGED COMPANIES AWARD” PREMIA LE CANTINE FERRARI, “SAVE THE BRAND” RICONOSCE LA “VISIONE STRATEGICA” »

Doppio premio al Gruppo Lunelli per visione strategica e management. Il “Deloitte Best Managed Companies Award” premia per la quarta volta le Cantine Ferrari, mentre “Save the Brand” riconosce al Gruppo Lunelli la “Visione Strategica”.

Giornata particolarmente positiva, il 27 settembre 2021, per il Gruppo Lunelli, premiato contemporaneamente nell’ambito dell’evento “Save the Brand” dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e, con Cantine Ferrari, al “Deloitte Best Managed Companies Award” per il quarto anno consecutivo.

A Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa di Milano, sono stati consegnati i premi nell’ambito dei “Best Managed Companies Award” riconoscimento istituito proprio quattro anni fa da Deloitte Private per supportare e premiare le eccellenze italiane d’impresa.

Contemporaneamente, all’Hotel Four Season, sempre a Milano, andava in scena l’ottava edizione di “Save the Brand”, evento organizzato da LC Publishing Group – con la sua testata digitale Foodcommmunity.it – dedicato alle eccellenze del Made in Italy nel settore Food & Beverage che si sono distinte per il valore che sono riuscite a creare intorno al proprio marchio. Per questa iniziativa, il Gruppo Lunelli è stato premiato per la Visione Strategica, con particolare riferimento all’acquisizione di Cedral Tassoni: “la recente operazione messa a segno conferma la volontà del Gruppo di valorizzare il patrimonio produttivo del Paese e creare un polo dell’eccellenza del bere, ambasciatore nel mondo dello stile di vita italiano”.

Per Deloitte Private, invece, Ernesto Lanzillo ha commentato: “Anche quest’anno Cantine Ferrari ha conquistato il nostro premio dimostrandosi una delle imprese più solide e dinamiche del panorama nazionale”, mentre Andrea Restelli, Partner Deloitte responsabile BMC ha concluso: «È il quarto anno consecutivo che Cantine Ferrari vince il BMC e per questo è tra le aziende Gold premiate. Un risultato importante, che conferma il livello di assoluta eccellenza di questa impresa trentina».

Entrambe le giurie hanno assegnato i premi guardando a strategia aziendale, performance economica, innovazione, cultura aziendale, internazionalizzazione nonché sostenibilità, ed entrambe hanno riconosciuto al Gruppo Lunelli una visione di lungo termine, capace di creare valore e rappresentare l’eccellenza del bere italiano nel mondo.