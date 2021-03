CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE VERONESI (ROVERETO – TN) * CDA: « ELETTO NUOVO PRESIDENTE MIRTO BENONI, VICEPRESIDENTE GIANNI ANICHINI »

Il Consiglio di Amministrazione del Centro di istruzione scolastica e formazione professionale “G. Veronesi” di Rovereto, come reintegrato con le due recenti nomine elettive da parte dell’Assemblea dei Soci a termini di Statuto, ha proceduto all’elezione, di titolarità del Consiglio medesimo, del Presidente e del Vicepresidente, da individuare fra i componenti del Consiglio stesso.

Ad esito di ciò e con voto ad unanimità, è stato eletto come nuovo Presidente del Centro il Consigliere Mirto Benoni – Titolare dell’impresa edile Martinelli e Benoni srl – e, come Vicepresidente, il Consigliere Gianni Anichini, professionista di consolidata esperienza nel campo del diritto del lavoro, politiche del lavoro e formazione aziendale; quest’ultimo prosegue dunque nel ruolo di Vicepresidente che già ricopriva nel precedente mandato. Nuovo Consigliere, eletto dall’Assemblea, è poi Massimo Stroppari, Responsabile Industrializzazione di Areaderma srl di Pergine Valsugana.

Il nuovo Presidente Benoni vanta considerevoli esperienze in ambito associativo, è stato Presidente di Confidi Impresa ed è impegnato in ANCE Trento in qualità di Vice Presidente e in ANCE Nazionale quale responsabile delle relazioni sindacali e consigliere di amministrazione del Fondo Nazionale Sanitario dell’edilizia, Sanedil; riveste inoltre la carica di Presidente della Cassa edile del Trentino.

Con l’elezione di Mirto Benoni si conclude il lungo periodo di Presidenza di Marco Giordani dopo circa 15 anni consecutivi in tale ruolo, che hanno segnato la storia dell’Ente portandolo agli eccellenti risultati di oggi.

Il nuovo Presidente ed il Consiglio tutto, anche a nome del personale del Centro, certi d’interpretare anche il sincero ringraziamento dei Soci del Centro, plaudono con gratitudine al past Presidente Giordani, ponendone in evidenza la passione, l’autorevolezza istituzionale, la competenza e l’impegno con il quale egli ha guidato l’Ente in tutti questi anni, – con il determinante supporto della qualificata struttura direzionale ed operativa dell’Ente – in un percorso di continua crescita del Centro e delle sue attività. Si tratta di risultati indiscutibili, per ampliamento dell’offerta formativa a tutti i livelli, per riconosciuta qualità della formazione, per i lusinghieri effetti nel mercato del lavoro, sia anche per la concreta attenzione ottenuta da importanti soggetti di rappresentanza categoriale delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione si ispirerà ai valori che hanno così efficacemente qualificato questo percorso, proseguendo negli importanti progetti già avviati e conservandone la visione.

Sul piano più generale, l’integrazione di competenze specifiche e d’esperienze tra il nuovo Presidente ed il riconfermato Vicepresidente, nonché la condivisione delle azioni con il Consiglio, saranno una risorsa importante e di sicuro vantaggio per il Centro, sia verso le imprese, sia nei rapporti con le varie Istituzioni ed anche con le Parti Sociali, in linea con l’indirizzo tracciato dai Soci di opportuna virtuosa interazione fra innovazione e solide risorse di competenze in continuità, affinché il successo formativo del “Veronesi” continui a rappresentare un solido contributo per lo sviluppo dell’intera Comunità locale.