UIL FPL ENTI LOCALI * GREEN PASS E TENUTA SERVIZI: « SU SCUOLE INFANZIA E NIDI NESSUNA RISPOSTA DALLA GIUNTA PAT, DOPO LA DRAMMATICA SITUAZIONE DELLE APSP »

Giunta provinciale: il nulla che incombe. Dopo la drammatica situazione delle APSP, nessuna risposta nemmeno su Scuole Infanzia e Nidi.

Continua la preoccupazione della UIL FPL Enti Locali in merio all’applicazione della normativa sul “Green Pass” sui Servizi pubblici trentini: se l’allarme era già nell’aria per l’applicazione dell’obbligo vaccinale sul personale sanitario in merito all’erogazione dei servizi nelle RSA, anche sulla Scuola Infanzia e sui Servizio di Asilo nido riscontriamo la totale assenza di una strategia provinciale.

L’ultima Ordinanza del Presidente Fugatti e l’evoluzione delle indicazioni nazionali stanno rendendo lo scenario sempre più fosco e preoccupante sulla tenuta dei servizi.

Confermate le preoccupazioni della UIL FPL EELL sulle APSP, che si troveranno sguarnite di personale; difficile anche la situazione nelle Scuole Infanzia, sulle quali non ci sono ancora indicazioni di sorta e sulle quali persiste una totale confusione (ringraziamo l’apertura di luglio).

Nessuna indicazione poi sui Nidi d’infanzia, inclusi nell’ordinanza provinciale ma non nella norma nazionale.

Nessuna risposta dalla Provincia, dalla Giunta e dagli Assessori di riferimento, ai quali la UIL FPL EE.LL. ha chiesto e poi sollecitato un incontro: nessuna intenzione di confrontarsi con le organizzazioni sindacali, affidandosi, come sempre, al forte senso di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori di questi delicati settori.

Nessuna risorsa e nessun rinnovo contrattuale per tutte queste persone che tengono in piedi il “sistema Trentino” e che si occupano di tutti i cittadini del territorio dai zero ai 100 e + anni.

*

Marcella Tomasi

Segretaria Prov.le UIL FPL Enti Locali