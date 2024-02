GRUPPO FS * INFRASTRUTTURE: « STAZIONE DI BOLZANO, RFI SI AGGIUDICA LA GARA DA 19 MILIONI PER NUOVE TECNOLOGIE »

17.46 - venerdì 2 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha aggiudicato la gara per la riconfigurazione della stazione di Bolzano, funzionale alla gestione della linea Verona – Brennero attraverso Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M), al raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Alstom Ferroviaria e Sielte Trasporti.

Il bando ha un valore di oltre 19 milioni di euro, con tempi di progettazione esecutiva e realizzazione dell’intervento stimati in circa 2 anni e mezzo.

L’intervento prevede la realizzazione di nuovo Apparato Centrale a tecnologia Computerizza (ACC) in sostituzione dell’attuale apparato elettromeccanico, propedeutico alle successive opere previste per la futura Galleria del Virgolo, per le relative modifiche in ingresso alla radice sud di Bolzano, ed all’implementazione dell’ACC-M sulla linea Verona – Brennero necessaria all’attivazione dell’ERTMS del Corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni adottato sulle linee alta velocità.

Le scelte progettuali dell’ACC di Bolzano, in particolare sulla collocazione dei fabbricati tecnologici a servizio degli apparati di sicurezza e segnalamento ferroviario, hanno tenuto conto di quanto previsto nel Masterplan del Progetto Areale di Bolzano per lo spostamento del tracciato di stazione previsto dal Progetto ArBo. Successivamente saranno eseguite ulteriori attività complementari all’attrezzaggio tecnologico della stazione di Bolzano.

I lavori interesseranno la stazione di Bolzano e prevederanno interventi finalizzati al miglioramento della gestione dell’infrastruttura, l’incremento della regolarità e della puntualità del traffico ferroviario e sono propedeutici per le future fasi di realizzazione della Galleria del Virgolo.