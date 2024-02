AUTOSTRADA DEL BRENNERO – A22 * FRANA – AREA GALLERIA CASTELROTTO (KM 65): ING. COSTA, « DISGAGGIO TERMINATO, LE MISURE ADOTTATE STANNO FUNZIONANDO »

17.11 - venerdì 2 febbraio 2024

Si sono pressoché concluse le operazioni di disgaggio delle rocce ancora instabili dopo la frana che lunedì ha interessato il versante orientale della A22 poco prima della galleria di Castelrotto (km 65). Oggi, durante gli interventi sulla parete, in via prudenziale è stata chiusa per i pochi minuti necessari anche la carreggiata sud, ma il vallo tomo realizzato immediatamente dopo l’evento franoso ha impedito che i detriti invadessero il sedime autostradale. I sopralluoghi condotti dai tecnici di Autobrennero e della Provincia Autonoma di Bolzano prima e dopo gli interventi di bonifica hanno prodotto un quadro rassicurante circa la stabilità dell’intero versante.

Rientrato dal sopralluogo sull’area in elicottero, il Direttore Tecnico Generale, Carlo Costa, ha espresso soddisfazione per lo stato dell’intervento ed indicato con cauto ottimismo le prospettive di ripristino della normale circolazione.

“In questa fase di disgaggio – ha osservato – le misure temporanee adottate per tenere in sicurezza la A22 hanno svolto efficacemente il loro compito a tutela degli utenti e dell’infrastruttura stessa. A seguito dei distacchi controllati la parete pare aver raggiunto una definitiva stabilità, ma prima di riaprire al traffico la carreggiata nord è giusta prudenza attendere il ripristino dei presidi di sicurezza”. Quanto ai tempi di ripristino della circolazione, ”se la ricostruzione dei presidi procederà come previsto – afferma Costa – entro la fine della prossima settimana riapriremo”.