GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * TELECOMUNICAZIONI: « AL VIA LA PARTNERSHIP CON TECNODATA TRENTINA, CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA (BUL) E TRASMISSIONE RADIO FWA »

Il Gruppo Dolomiti Energia prosegue il proprio impegno per offrire ulteriori servizi ai propri clienti al fine migliorare la vita delle persone e delle comunità locali avviando una partnership strategica con Tecnodata Trentina per lo sviluppo congiunto di servizi di connettività in banda ultra larga (BUL). Il Gruppo ha acquisito il 25% del capitale sociale di Tecnodata Trentina, storica società di Servizi e Soluzioni ICT specializzata nella fornitura di connettività Internet in tutta la provincia di Trento, sia a privati che ad aziende anche tramite la realizzazione di impianti di trasmissione radio in tecnologia FWA.

La partnership si pone l’obiettivo di contribuire a ridurre il divario digitale fra i vari territori portando la connettività in banda ultra larga in tutte le aree della provincia di Trento, comprese quelle più lontane e a bassa densità abitativa utilizzando dove possibile le reti in fibra ottica (FTTC/FTTH) e laddove tale infrastruttura non fosse ancora disponibile appoggiandosi sulla infrastruttura di Tecnodata.

Un processo di crescita che guarda a un nuovo mercato in linea con il core business del Gruppo di fornire servizi di qualità a famiglie e imprese; la forte esigenza di digitalizzazione del Paese rappresenta un’importante occasione di crescita del Gruppo nell’ottica di offrire ai propri clienti un servizio di connettività ad alte prestazioni tecnologiche. Il primo risultato di questa collaborazione sarà DOLOMITI SMART WEB un’offerta proposta sul mercato da Tecnodata, disponibile già dalla prossima settimana in esclusiva per i clienti di Dolomiti Energia – attuali o a chi voglia diventarlo – che potranno scegliere oltre le forniture di energia e gas anche abbonamenti e sistemi di connessione internet accessibili.

La proposta sarà inizialmente dedicata a famiglie e piccole realtà aziendali come bar, ristoranti, negozi della Provincia di Trento per poi essere estesa progressivamente a tutto il territorio nazionale. Questa operazione permetterà alle due aziende di contribuire concretamente all’attuazione degli obiettivi di digitalizzazione nazionali previsti dal Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) e allo sviluppo tecnologico rendendo più accessibile un servizio come la connessione internet ormai essenziale per la vita quotidiana di tutti i cittadini e per le imprese.