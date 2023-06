QUESTURA DI BOLZANO * UFFICIO PASSAPORTI: « NEL 2022 RILASCIATI 19.674 CERTIFICATI, CON AUMENTO DEL 100% RISPETTO AL 2021 »

14.49 - venerdì 16 giugno 2023

Di seguito a precedenti note relative all’attività svolta dalla Questura di Bolzano in merito al rilascio di passaporti, per una più completa informazione al cittadino, si comunica lo stato attuale della situazione in merito all’importante tematica tesa ad offrire un efficiente servizio.

La Questura di Bolzano e i Commissariati di Pubblica Sicurezza dipendenti hanno rilasciato:

nel 2021, n. 9437 passaporti e

nel 2022, n. 19674 passaporti, con un aumento di oltre il 100% rispetto appunto all’anno precedente;

nei primi cinque mesi del 2023, n. 11633 passaporti, con un aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, di circa il 65%;

nelle prime due settimane di giugno 2023, n.1466 passaporti, evidenziando un trend in costante crescita.

Per andare incontro alle esigenze della comunità locale rappresentate e d’intesa con la Provincia di Bolzano ed il Comune di Brunico, si sta concludendo l’iter, superando difficoltà di carattere tecnico che riguardano il collegamento a livello centrale, per aprire uno sportello in tale località pusterese, con l’impiego di personale dei Commissariati di P.S. di Bressanone e San Candido. La copertura su tutto il territorio provinciale non rende necessario intraprendere al momento altre soluzioni, in quanto il sistema messo in atto riesce già a far fronte alla grande richiesta che, come detto, continua.

Va altresì evidenziato che nel 2023 sono state effettuate quattro aperture straordinarie dell’Agenda on-line, che hanno permesso la presentazione di circa 500 domande di passaporto. A tal proposito, si ricorda che la prenotazione viene effettuata di norma, come in tutta Italia, appunto attraverso la procedura on-line nell’Agenda Passaporti.

Il costante aumento degli appuntamenti nel corso dell’ultimo anno ha consentito in questo mese di aggiungere una media di 15 appuntamenti giornalieri in tutta la provincia.

Per particolari necessità, urgenze ed esigenze (ad esempio: motivi di salute, lavoro, studio, turismo), è comunque possibile contattare l’Ufficio Passaporti all’indirizzo mail ufficiopassaportiquestura.bz@poliziadistato.it, specificando il tipo, la data di partenza ed allegando la documentazione che giustifica la richiesta.

Vengono ricevute mediamente al giorno venti/trenta richieste di anticipare l’appuntamento, alle quali viene sempre dato riscontro, fissando direttamente la data di presentazione, chiedendo eventuale integrazione o fornendo altre indicazioni (ad esempio: in caso di necessità non urgenti, di consultare l’Agenda nella tarda mattinata di venerdì, come indicato sul sito istituzionale). Una volta presentata la domanda, il passaporto viene consegnato all’interessato entro i quindici giorni successivi, restando nei termini di legge previsti.

Problematiche, infine, sono rappresentate anche dalla mancata presentazione del cittadino presso gli sportelli della Questura, posto che nelle sole date del 13, 14 e 15 giugno scorso sono mancati all’appuntamento ben 33 utenti prenotati.

Per questo la Questura invita l’utenza, al fine di rendere più efficiente il servizio, al rispetto della data fissata per l’appuntamento.