GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * STAGE: FUGATTI, « ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, PER ESSERE COMPETITIVI NEL MONDO DEL LAVORO »

11.11 - sabato 10 febbraio 2024

Tirocini negli uffici regionali per essere competitivi nel mondo del lavoro. Promuovere l’orientamento e la formazione per aiutare, soprattutto i giovani, all’inclusione sociale e all’inserimento o reinserimento nel mondo lavorativo. È questo l’obiettivo con il quale la giunta regionale ha approvato l’attivazione di tirocini di orientamento e formazione negli uffici regionali in Provincia di Bolzano e Trento.

“Vogliamo dare un’opportunità di socializzazione in contesti lavorativi a quelle persone che si trovano temporaneamente o definitivamente prive dei requisiti indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro – ha spiegato il Presidente Maurizio Fugatti – con l’obiettivo di mantenere le eventuali capacità lavorative residue e di implementarne le potenzialità per poi essere pronti per essere competitivi sul mercato del lavoro”.

Uno di questi tirocini si è, infatti, concluso nel migliore dei modi. Iniziato il 2 settembre 2019 presso il Tribunale di Bolzano fu poi rinnovato più volte fino alla fine del 2023. Alla fine l’Ufficio gestione giuridica del personale in base alla normativa prevista per il collocamento mirato e a seguito di valutazione positiva, ha deciso di assumere il tirocinante a tempo indeterminato a partire dal 2 gennaio 2024.

///

Praktika in den Ämter der Region, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein

Die Förderung der beruflichen Orientierung und Ausbildung insbesondere der Jugendlichen, um die soziale Inklusion sowie die Eingliederung oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, ist das Ziel der Regionalregierung, die diesbezüglich die Aktivierung von Praktika bei den Ämtern der Region in der Provinz Bozen und in der Provinz Trient beschlossen hat.

„Wir wollen jenen Menschen, denen vorübergehend oder dauerhaft die Voraussetzungen für den Einstieg in die Arbeitswelt fehlen, die Möglichkeit der Sozialisation innerhalb eines Arbeitsumfelds bieten“, erklärte Präsident Maurizio Fugatti, „mit dem Ziel, die noch vorhandenen Arbeitsfähigkeiten zu erhalten und ihr Potenzial auszuschöpfen, um dann auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein.“

Eines dieser Praktika ist in der Tat auf die bestmögliche Weise zum Abschluss gekommen. Es begann am 2. September 2019 beim Landesgericht Bozen und wurde dann mehrmals bis Ende 2023 verlängert. Schließlich hat das Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals auf der Grundlage der Bestimmungen betreffend die gezielte Arbeitsvermittlung und nach einer positiven Bewertung den Praktikanten ab dem 2. Jänner 2024 mit unbefristetem Arbeitsvertrag eingestellt.