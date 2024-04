GENERALI – CATTOLICA – LEONE ALATO * “VINITALY“: « TRA INNOVAZIONE – PROTEZIONE DELLE ECCELLENZE – SOSTENIBILITÀ – VINO E ARTE »

19.25 - domenica 14 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dallo stand un’inedita prospettiva sulla 56a edizione della principale Fiera di settore con quattro giorni di incontri, tavole rotonde, approfondimenti e dirette social. Una narrazione a 360° con il coinvolgimento del top management della Compagnia, accompagnata dalle degustazioni dei vini de Le Tenute del Leone Alato

Generali partner del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per portare la grande arte alla rassegna veronese

Dalle startup che sviluppano progetti per la tutela dell’industria alimentare al progetto di sostenibilità che prevede la piantumazione di oltre un milione di alberi in tutta Italia, passando per il business del settore vinicolo, l’agricoltura “farm to fork”, i nuovi rischi e le opportunità per il comparto agroalimentare e persino le opere d’arte. Generali, la sua business unit Cattolica e Leone Alato, guidati dal Country Manager e Ceo Giancarlo Fancel, sono protagonisti alla 56a edizione di Vinitaly a Verona con una quattro giorni di incontri, tavole rotonde, approfondimenti e dirette social dallo stand de Le Tenute del Leone Alato, la società vitivinicola della Compagnia, sotto la responsabilità dell’AD Igor Boccardo.

Un connubio tra mondo del vino e attività a protezione di un settore – quello agroalimentare – che vale oltre il 15% del Pil Italiano. Da domenica 14 a mercoledì 17 aprile, i due piani del glass box ospitato al Padiglione Veneto, si animeranno con una serie di iniziative rivolte non solo agli appassionati del buon vino, ma anche ad imprenditori, agenti, periti, agricoltori e pubblico più generalista.

Tradizione, italianità, passione ma anche vicinanza al territorio, innovazione e proiezione al futuro con un focus dedicato alla sostenibilità: una visione valoriale che accomuna Generali, il punto di riferimento del mondo assicurativo italiano da oltre 190 anni, e il Vinitaly. Grazie a un racconto corale con il coinvolgimento del top management della Compagnia e dei massimi esperti del comparto agroalimentare nazionale dallo stand sarà avviata una narrazione a 360°, accompagnata dalle degustazioni dei vini de Le Tenute del Leone Alato. Al link di seguito il programma completo degli eventi, disponibili anche in diretta streaming: https://www.generali.it/iniziative/eventi/vinitaly.

Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia e Presidente del Gruppo Leone Alato ha dichiarato: “Il mondo del vino e quello dell’agroalimentare più in generale, sono una delle principali eccellenze del nostro Paese, come sperimentiamo ogni giorno nell’attività del Gruppo Leone Alato. Come primo assicuratore in Italia, inoltre, il nostro compito è quello di proteggere queste realtà progettando soluzioni innovative che intercettino i bisogni emergenti e rispondano al contesto nel quale operiamo. Grazie alla consulenza di valore della Rete Generali Italia e della Rete Cattolica, punto di riferimento nei comparti dell’agroalimentare, vogliamo tutelare le radici della nostra storia”.

L’Arte al Vinitaly, la partnership con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

Grazie al contributo di Generali, anche quest’anno la grande arte torna al Vinitaly. Come nel 2023, infatti, la Compagnia, da sempre impegnata a tutela dell’arte e del patrimonio artistico, è partner del Ministero che sarà presente al Vinitaly con il proprio padiglione. Verranno esposte al pubblico pregevoli opere dedicate al tema della natura e del vino, provenienti dai principali musei della Campania, tra cui il “Bacco” di Annibale Carracci, la statua romana “Satirello” (II sec), le “Nozze di Cana” del Garofalo e “L’autunno (la vendemmia)” di Francesco Celebrano, oltre a preziosi volumi antichi dalla Biblioteca del Ministero. L’obiettivo della collaborazione è quello di rendere l’arte sempre più accessibile, valorizzando nel contempo il territorio, la terra e l’arte come grandi patrimoni del nostro Paese.