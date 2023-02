ASAT * “HOSPITALITY 2023“: « IL PRESIDENTE BATTAIOLA SARÀ A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI, PER ILLUSTRARE LE ATTIVITÀ FORMATIVE E CONSULENZIALI (6-9/2) »

12.43 - venerdì 3 febbraio 2023

Hospitality 2023. Anche quest’anno ASAT Federalberghi del Trentino sarà presente ad Hospitality, la più completa fiera internazionale in Italia del settore Ho.re.ca. in programma dal 6 al 9 febbraio presso il quartiere fieristico di Riva del Garda. La fiera rappresenta un vero punto di riferimento per il settore delll’Ho.Re.Ca. Lo stand ASAT si trova in una nuova posizione al pad. D – piano terra Stand E18.

Il Presidente Battaiola, i vice presidenti ed i funzionari di ASAT saranno a disposizione degli associati in tutte le giornate della Fiera per illustrare tutte le attività formative e consulenziali a loro dedicate. Ogni giorno sarà preparato dallo chef Stefano Bertoni un light lunch con i prodotti del territorio e grazie alla collaborazione del Consorzio Vignaioli del Trentino si potrà degustare anche un buon calice di vino o di Trentodoc. Il pasto sarà servito dai ragazzi e dai professori del Centro di Formazione Professionale ENAIP di Riva del Garda. ASAT collabora inoltre con Hospitality nell’arricchire il programma degli eventi formativi su tematiche strettamente connesse alla gestione delle aziende turistiche.

Quest’anno saremo presenti con due interessanti convegni. Il primo in programma lunedì 6 febbraio alle ore 16.30 dal titolo Comunità energetiche: prospettive e vantaggi dell’autoconsumo diffuso per le strutture ricettive. Come relatore avremo il piacere di ascoltare il prof. Maurizio Fauri del Polo Tecnologico per l’Energia. Il secondo evento si svolgerà invece mercoledì 8 febbraio alle ore 12.00 e ascolteremo un intervento dell’arch. Alessandro Cestele dello studio D4 Living sul design come leva per migliorare le performance della struttura.