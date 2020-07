CARABINIERI – BOLZANO * RUBA DUE PORTAFOGLI AL BAR: « ARRESTATA DAI MILITARI UNA DONNA MERANESE 42ENNE PLURIPREGIUDICATA PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO »

I militari della Stazione Carabinieri di Postal hanno arrestato una donna per furto aggravato.

Ieri mattina alle 8 la titolare e una dipendente di un bar di Gargazzone stavano sistemando i tavoli e le sedie all’esterno dell’esercizio quando si sono accorte che, sebbene avessero lasciato la porta chiusa, all’interno c’era una donna che rovistava dietro il bancone.

Subito le due bariste l’hanno bloccata e hanno chiamato i carabinieri. La ladra per evitare l’arresto ha provato a convincere le due derubate a lasciarla andare restituendo loro i portafogli ma le due vittime non ne hanno voluto sapere e poco dopo sono arrivati i militari dell’Arma che – ascoltata la ricostruzione dei fatti – hanno preso la ladra in consegna e l’hanno portata in caserma.

Qui, una volta identificata e sottoposta a rilievi foto-dattiloscopici, è stata dichiarata in stato di arresto e, sentito il pubblico ministero, collocata agli arresti presso il proprio domicilio. Si tratta di una meranese quarantaduenne pluripregiudicata per reati contro il patrimonio.

Il giudice ha successivamente convalidato la misura precautelare.

Le due derubate sono subito rientrate in possesso dei loro averi.