GALATEO (FDI) * REPLICA A PRESIDENTE KOMPATSCHER: « L’AUTONOMIA È PATRIMONIO DI TUTTI GLI ALTOATESINI, FAREMO OGNI COSA PER VALORIZZARLA »

09.58 - martedì 5 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Risposta di Fratelli d’Italia alle dichiarazioni di Arno Kompatscher rilasciate in una trasmissione della Rai locale.

L’autonomia è patrimonio di tutti gli altoatesini e faremo ogni cosa per valorizzarla, soprattutto alla luce degli effetti positivi sulla economia locale e nazionale. Crediamo sia necessario lavorare per rendere le norme di rappresentanza sempre più idonee a rappresentare e tutelare le minoranze sia in Italia che in Alto Adige. Nessun partito però è esclusivo garante dell’Autonomia che viene indebolita da atteggiamenti faziosi.

Il Governo Meloni, come nessuno prima nella storia ha dimostrato sensibilità su questo tema con fatti concreti e spirito collaborativo fin dal suo insediamento. Non c’è alcun bisogno di appello o ultimatum, semmai di lavoro e rispetto reciproco tra istituzioni come tra cittadini. La nostra disponibilità a sostenere la maggioranza e a farne parte dipende da programmi e obiettivi chiari che garantiscano tutti gli Altoatesini e rendano più forte il territorio.

Valorizzazione dei nostri prodotti, del turismo, delle attività agricole e produttive sono gli obbiettivi comuni su cui lavorare in un quadro di efficienza e chiarezza.

Marco Galateo

Consigliere provincia autonoma Bolzano – FdI