FUGATTI RISPONDE A MARINI * INFORMAZIONE LOCALE”: « PER IL 2021 GLI IMPORTI ASSEGNÀTI IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.P. 293/2017 E 1823/2017 SONO RISPETTIVAMENTE PARI A 118 MILA EURO 799 MILA EURO »

nonché l’opacità di talune strutture proprietarie, rischiano di minacciare lo sviluppo democratico del nostro Paese.” (pag. 35);

rispetto al periodo preso in considerazione dall’indagine, preme sottolineare quanto accaduto nel gennaio 2021, quando la S.I.E. SpA–Società Iniziative Editoriali, in un comunicato del 15 gennaio, ha reso noto di “dover procedere, dopo 75 anni di presenza sul territorio, alla chiusura della testata “Trentino” data la non sostenibilità economica del ramo d’azienda.” (SIE Spa – Società Iniziative Editoriali * Comunicato editore – Chiusura giornale “Trentino”: «La crisi del settore editoriale unita alla gravissima situazione Covid impone scelte dolorose» – Opinione Agenzia giornalistica, 15 gennaio 2021);

secondo le finalità previste dall’articolo 1 della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 “Interventi di promozione dell’informazione locale”, la Provincia promuove il pluralismo dell’informazione locale, con particolare riguardo all’informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell’informazione locale e a promuovere la professionalità anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l’innovazione tecnologica nell’informazione;

ai fini sopraelencati, la Provincia concede dei contributi alle imprese di informazione locale, ovvero emittenti televisive provinciali o di valle, emittenti radiofoniche provinciali o di valle e portali informativi online locali, secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle delibere attuative (in particolare: 3 novembre 2017, n. 1823 e 18 ottobre 2019, n. 1603, modificata, quest’ultima, dalla deliberazione 22 dicembre 2020, n. 2272);

alla luce del quadro delineato dall’Indagine conoscitiva sull’informazione locale che denota una chiara posizione di preminenza informativa detenuta dal gruppo Athesia e della chiusura di uno tra i quotidiani locali di maggior interesse, si ritiene sia necessario effettuare un’attenta valutazione al fine di prevedere dei contributi per le imprese di informazione locale e sostenere un’informazione che sia realmente libera e plurale;

per concludere si riportano le parole della Corte costituzionale espresse nella sentenza n. 206/2019: “Di qui deriva l’imperativo costituzionale che il “diritto all’informazione” garantito dall’art. 21 Cost. sia qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie − che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso del massimo numero possibile di voci diverse − in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti (sentenza n. 112 del 1993, richiamata dalla sentenza n. 155 del 2002).”;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere

quali valutazioni abbia effettuato in ordine alla posizione di preminenza informativa detenuta dal gruppo Athesia S.p.a. nella Provincia di Trento e quali iniziative intenda intraprendere al fine di porvi rimedio, secondo quanto auspicato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 206/2019;

se stia valutando l’adozione di proposte normative o di provvedimenti amministrativi per favorire il pluralismo dell’informazione in Provincia di Trento, anche in relazione alle esigenze ed alle richieste degli operatori del settore;

quale siano l’ammontare e i beneficiari dei contributi erogati annualmente alle imprese di informazione locale ovvero emittenti televisive provinciali o di valle, emittenti radiofoniche provinciali o di valle e portali informativi online locali dalla Provincia di Trento ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 “ “Interventi di informazione locale“ dell’anno 2016 ad aggi.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta. Cons. prov. Alex Marini

