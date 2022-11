FRATELLI D’ITALIA * TN AA – ORSI E LUPI: « APPROVATO DALLA CAMERA ORDINE DEL GIORNO DI URZÌ – SCHULLIAN – STEGER – AMBROSI (E ALTRI), IMPEGNATO IL GOVERNO A SOSTENERE IL COMPARTO AGRICOLO »

16.30 - giovedì 17 novembre 2022

Il 10 novembre è stato approvato dalla Camera l’ordine del giorno presentato dagli on. Urzì, Schullian, Steger, Ambrosi e altri, (recepito ieri al Senato), in cui, preso atto della crescente incidenza dei danni causati da orsi e lupi nel territorio del Trentino Alto Adige, si impegna il Governo ad adottare iniziative per sostenere il comparto agricolo.

“E’ mia convinzione – ha sostenuto il ministro Lollobrigida – che il problema debba essere affrontato dando attuazione alle indicazioni che provengono dal Parlamento e nel rispetto dei principi posti dalla direttiva Habitat.

Abbiamo la necessità e il dovere di affrontare problemi inevasi da tempo e che gravano sul bilancio dello Stato per milioni di euro rischiando di depauperare le economie di interi territori attivi nei settori agricolo – turistico e dell’allevamento e determinando l’abbandono di intere aree oggi manutenute in maniera efficiente dagli allevatori.

Assicuro il massimo impegno, sia politico sia tecnico, per condividere con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con cui è in atto un serrato confronto, soluzioni scientificamente supportate e coerenti con il quadro comunitario in materia, da attuare con il costante coinvolgimento del Parlamento.

Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida intervenendo al question time in Senato.