GIUNTA REGIONE TN-AA * RELAZIONI ISTITUZIONALI: VICEPRESIDENTE LEONARDI, “ A ROMA INCONTRO CON IL VICEPRESIDENTE DEL SENATO GASPARRI, FOCUS SU AUTONOMIA ED SVP “

15.52 - giovedì 17 novembre 2022

In qualità di Vicepresidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ho avuto oggi un incontro a Roma con il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, durante il quale sono stati toccati diversi temi attuali e tra questi non poteva mancare quello dell’autonomia, patrimonio comune da valorizzare e rafforzare sul piano politico-istituzionale per essere all’altezza dei tempi e delle sfide che ci attendono.

Terminato l’impegno per le recenti politiche, che hanno dato un così buon esito alla coalizione di centrodestra, l’attenzione comincia a focalizzarsi sulle provinciali (e regionali) dell’anno prossimo.

Per il futuro del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che è titolare di un’autonomia speciale, ovvero con molte responsabilità di governo gestite in loco, le provinciali/regionali sono importanti quanto quelle per il Parlamento di Roma.

Dallo speciale punto di osservazione che ora ricopro, trovo di ottimo auspicio che la Südtiroler Volkspartei abbia superato le sue riserve di principio verso un governo di centrodestra a Roma e non gli abbia dato voto contrario, sganciandosi così dal campo delle sinistre.

La Regione oggi rappresenta, nonostante tutto, il più importante spazio di collaborazione fra trentini e altoatesini ed è un bene che non sussistano pregiudizi riguardo alle rispettive rappresentanze politiche.

Questo lo dico anche e soprattutto in vista di uno sviluppo prevedibile ma di cui non si è ancora cominciato a parlare: il governo ha annunciato di volere ammodernare alcune parti ormai non più funzionali della Costituzione. In che misura le riforme toccheranno il Capitolo V sulle autonomie locali non è dato ancora di sapere con precisione. Ma una certa unità d’intenti fra Alto Adige e Trentino, come è quella che stata raggiunta fra i Presidenti Fugatti e Kompatscher, non potrà che dare più forza al ruolo delle autonomie speciali negli snodi istituzionali più importanti della legislatura che si è appena inaugurata.