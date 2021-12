ROSSATO (FDI – TRENTINO) – ODG * VIABILITÀ: « SS45 BIS GARDESANA OCCIDENTALE, SI VALUTI LO SPOSTAMENTO A VALLE DELLA FRAZIONE DI VIGOLO BASELGA »

16:03 - 16/12/2021

SS45 bis della Gardesana Occidentale, Rossato (FdI): “Si valuti lo spostamento a valle della frazione di Vigolo Baselga”.

Esprimo soddisfazione per l’approvazione, avvenuta in data odierna, del mio Ordine del giorno che impegna la Giunta provinciale ad individuare, attraverso uno studio di massima che coinvolga il Comune di Trento, un progetto atto a prevedere lo spostamento della Gardesana Occidentale possibilmente a valle dell’abitato di Vigolo Baselga, lasciando libera l’indicazione del reale percorso nell’ottica di migliorare la viabilità, la sicurezza dei cittadini e di ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico.

La SS 45 bis della Gardesana Occidentale, soprattutto nel tratto che attraversa Vigolo Baselga (frazione del Comune di Trento di circa 300 abitanti), è tristemente famosa per l’entità del traffico che la utilizza giornalmente, tale da pregiudicare la sicurezza di chi la percorre, come dimostrano i numerosi incidenti verificatisi in loco.

Colgo l’occasione per ringraziare la Giunta provinciale per aver accolto le mie richieste, nella consapevolezza che un intervento di questo tipo comporterebbe l’impiego di risorse di un certo rilievo. Tuttavia, ritengo che sia giunto il momento di dare risposta ai cittadini di questa frazione, che da anni sono ostaggio dell’insicurezza e risultano penalizzati dal punto di vista dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia