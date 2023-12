FLP – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI * AEROPORTO BOLZANO: VETRONE, « AGENZIA DOGANE, POTRÀ GARANTIRE ALL’UTENZA UN SERVIZIO AUTOREVOLE E DIGNITOSO »

12.59 - domenica 17 dicembre 2023

All’aeroporto S. Giacomo di Bolzano, l’Agenzia delle Dogane potrà garantire un servizio all’utenza autorevole e dignitoso.

Autorevole perché potrà far fronte con i propri funzionari ai vari controlli doganali per tutti i voli di linea in atto e soprattutto con la nuova tratta Bolzano-Londra che, già a partire da mercoledì scorso 13 dicembre, è attiva con cadenza bisettimanale. Rammentiamo che i nuovi voli da e per l’Inghilterra, diventata quest’ultima a tutti gli effetti un Paese terzo a causa della Brexit (1° gennaio 2021) sono soggetti a molteplici e più complicati controlli alla frontiera doganale.

Dignitoso perché finalmente i predetti funzionari verificatori avranno, a breve, un nuovo Ufficio a disposizione collocato nella sala ingresso dell’aeroporto “Ufficio Tax Free”. Abbandonando quello esistente di circa 20 metri quadrati dove gli ispettori facevano fatica a svolgere il proprio lavoro. Per tale motivo, la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, con propria nota del 29 maggio u.s. inviata al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Consigliere Roberto Alesse ed al Direttore Interprovinciale di Bolzano e Trento Stefano Girardello, aveva denunciato l’inadeguatezza della sede operativa della medesima Agenzia presso l’aeroporto di Bolzano. Pertanto si sta avviando a conclusione nel migliore dei modi una vicenda che danneggiava anche l’immagine della stessa Agenzia.

Altra buona notizia è data dal fatto che a partire da ieri 16 dicembre, la S.O.T. “Sezione Operativa Territoriale” dell’Aeroporto S. Giacomo, ha un servizio viaggiatori in presenza anche nelle giornate di sabato e domenica.

Il presidio è finalizzato a erogare servizi su richiesta da parte dei viaggiatori in arrivo, partenza e in transito, nonché ad assicurare i controlli sui beni personali e sulla merce al seguito degli stessi.

Per garantire la presenza di personale adeguato e preparato all’attività aeroportuale, abbiamo sottoscritto nella scorsa primavera un accordo sindacale con l’Ufficio delle Dogane di Bolzano attraverso il quale è stato possibile effettuare una specifica formazione di base per numerosi funzionari, cosiddetta “training on the job” presso l’Aeroporto Internazionale “Catullo” di Verona. A sostegno dell’attività ispettiva presso il suddetto aeroporto S. Giacomo che vede l’Ufficio delle Dogane di Bolzano in forte sofferenza per la grave carenza di personale, si sono dichiarati disponibili a dare il proprio contributo in presenza nel fine settimana, alcuni funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Trento che in missione raggiungeranno Bolzano. A questi e non solo, i nostri ringraziamenti!

Giuseppe Vetrone

Segreteria Regionale F.L.P.