FILIPPO DEGASPERI (ONDA CIVICA) * TRENTINO – PROTEZIONE CIVILE: « MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PIAZZOLE DI LONA LASES, LE PROMESSE DEL PRESIDENTE FUGATTI VOLANO NEL VENTO » (VIDEO)

Dopo aver sollecitato l’intervento della Provincia finalmente il 4 febbraio 2021 il presidente Fugatti annuniciava in Aula interventi di protezione civile da 500mila euro per mettere in sicurezza la strada che conduce alla frazione Piazzole di Lona Lases, oltre alla frazione stessa.

Siamo a luglio e oltre a non aver fatto NULLA, non sono nemmeno intervenuti a rimuovere il fango della colata di dicembre 2020 che ad ogni temporale si riversa sulla strada.

Il Trentino del Centrodestra è un Trentino IMMOBILE, dove ciò che cambia #cambiainpeggio.

Oggi il nostro sopralluogo. Nel video anche gli impegni (tanto per cambiare disattesi) del presidente Fugatti.

*

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale Onda civica Trentino

