“SCI FONDO VAL DI SOLE“ (TN) * VERMIGLIO: « CAMPIONATO ITALIANO SENIOR E MASTER, 50 CONCORRENTI SI SONO MISURATI SIA IN TECNICA CLASSICA CHE NEL “PASSO PATTINATO“ »

07.11 - lunedì 6 marzo 2023

Sci Fondo Val di Sole: successi sul campo. Due belle giornate di sole, il 4 e 5 marzo hanno assistito il Campionato Italiano Senior e Master, valido anche come prova della Coppa Italia Amatori e Master. Questa consta di 8 competizioni sugli sci stretti ed una sugli ski roll e si concluderà a Campolongo- Asiago- domenica prossima 12 marzo. A Vermiglio lo Sci Fondo Val di Sole è riuscito a mettere a punto un ottimo tracciato, innevato alla perfezione grazie al lavoro di numerosi volontari e alla neve programmata ed accumulata. Una cinquantina di concorrenti si sono misurati sia in tecnica classica che nel “passo pattinato”, altri hanno preferito la tecnica libera.

Chi sono gli atleti in questione? Atleti nati tra il 2004 ed il 1940, molti, almeno quaranta di essi sono atleti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Mondiali Master organizzati a Seefeld dal 18 al 24 marzo. Tra loro sono stati in partita Pedretti Silvia oro Amatori F, Cserneski Camelia, oro Master F1 nonché campionessa di winter triathlon, Lorella Baron, oro Master F2 ex nazionale fondo giovanile con successi nazionali ed internazionali, coordinatrice del Comitato Fisi Friuli Venezia Giulia, Carla Vitella, argento Master F2 e Bronzo ai Mondiali di corsa in montagna,; Elisabetta Amici oro Master F3 , lecchese e già campionessa italiana Master, Laura Calissoni,oro Master F4, oro mondiale lo scorso anno nella 30 km, nonché amministratore delegato e presidente del Gruppo Carvico – Bulgari.

Tra gli uomini oro Amatori per l’atleta di casa Cristian Mosconi, già atleta del Comitato Trentino, Gerbotto Giovanni oro M1, due volte oro ai Campionati Mondiali Master in Svezia ed in Canada, Mosconi Marco oro M2, atleta di casa che corre con il Team Futura, campione italiano anche dello scorso anno, argento mondiale 2019, Francesco Benetti oro M3 già campione mondiale 2019 (con un oro, un argento e un bronzo) nonché ski men della nazionale di combinata nordica, De Biasi Leo, oro M4, già pluricampione, come l’oro M5 Ceccato Gino. Il responsabile del circuito, Giacomo Camozzini, ha elogiato il Presidente Bruno Podetti e la sua società organizzatrice per una manifestazione all’altezza delle aspettative, con una pista perfetta nonostante una stagione già primaverile. Ora ci si aspettano ancora due importanti appuntamenti: domenica prossima 12 marzo una gara intercircoscrizionale a gimkana per la categoria ragazzi ed allievi e dal 17 al 19 marzo i Campionati Italiani ragazzi. Come dire: lo sci da fondo è uno sport per la vita, non solo conciliabile con la scuola, ma anche con la vita lavorativa e… con la salute.