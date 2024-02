FDI * AMMINISTRATORI ISCRITTI – LETTERA APERTA: « CONGRESSO TRENTINO, SÌ AL CONFRONTO LEALE CON SLITTAMENTO AL 24 FEBBRAIO »

17.05 - lunedì 12 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Noi sottoscritti militanti amministratori della Provincia Autonoma di Trento, iscritti di Fratelli d’Italia in Trentino, preoccupati per il clima venutosi a creare in relazione al prossimo congresso provinciale, nella esclusiva finalità di contribuire a un clima adeguato e necessario per un confronto interno sereno, leale e realmente rappresentativo di tutte le sensibilità, lanciamo un appello per un breve slittamento delle assise alla data del 24 febbraio 2024.

Il congresso provinciale Trentino rischierebbe altrimenti, in tale situazione, di risultare gravemente falsato.

Condividiamo l’auspicio del candidato Iurlaro per un confronto leale e come iscritti chiediamo che il nostro impegno e la nostra militanza non vengano mortificati ma considerati un valore da rispettare e salvaguardare nell’interesse supremo del nostro partito e della sua necessaria crescita sul territorio, accantonando una volta per tutte la stagione delle divisioni per costruire insieme un futuro di forza e di coesione rispettoso di tutti e per consentire lo svolgimento del Congresso nel miglior clima possibile, in un percorso unitario che serva a mobilitare il partito anche per l’impegnativa sfida europea e delle amministrative a cui tutti devono poter contribuire.

GLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ISCRITTI AL NOSTRO PARTITO

Simone Micheli

Danilo Perin

Daniele Baldi

Ennio Moretti

Mirko Furlan

Daniele Dematté

Giovanni Mosconi

Nicola Santoni

Luca Collotta

Monica De Bertoldi

Mauro Larcher

Elisabetta Zeni

Cristina Luzzi