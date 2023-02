FAISA – CISAL / TRENTINO * MEZZI PUBBLICI: « ANCORA UN’AGGRESSIONE AL PERSONALE DI TRENTINO TRASPORTI SPA, SI INTERVENGA IN MANIERA DECISA »

20.20 - martedì 14 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ancora un’aggressione al Personale di Trentino trasporti S.p.A. Continuano a ripetersi le aggressioni al personale impiegato nei trasporti pubblici! Segnaliamo l’ennesimo episodio verificatosi ieri su un treno della Ferrovia Trento-Bassano ai danni del capotreno, strattonato e insultato da due minorenni perché “colpevole” di avere richiesto il biglietto.

Prontamente intervenute, le Forze dell’ordine hanno evitato che l’aggressione potesse trasformarsi in un incidente ben più grave. Inevitabile invece il ritardo accumulato, oltre mezz’ora, che ha avuto ripercussioni su tutta l’utenza. Questi fatti inaccettabili, che vedono spesso coinvolto anche il Personale del servizio gomma, richiedono un’attenta analisi da parte delle istituzioni nonché la giusta tutela per i lavoratori in questione.

È venuto il momento di intervenire in maniera concreta e decisa. È intollerabile, per chi svolge onestamente il proprio lavoro, trovarsi in balia di questi soggetti che evadono sistematicamente il pagamento del biglietto come se fosse ormai un diritto viaggiare e lasciare che paghino solo gli altri, oppure di bulli e teppisti che considerano i mezzi pubblici come un parco giochi personale.

*

Paolo Saltori – Segretario Provinciale