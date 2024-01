DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE * ROMA – CONGRESSO NAZIONALE: « FRANCESCO TOSCANO ELETTO PRESIDENTE, MARCO RIZZO COORDINATORE »

16.27 - martedì 30 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Un nutrito gruppo di rappresentanti del Trentino – Alto Adige ha partecipato nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 gennaio al Congresso nazionale fondativo di Democrazia Sovrana Popolare, svoltosi a Roma presso l’Ergife Hotel alla presenza di più di 2000 delegati da tutta Italia.

Il Congresso si è concluso con l’elezione del Presidente Francesco Toscano e del Coordinatore Nazionale Marco Rizzo, l’approvazione del programma politico e dello statuto del partito. Nasce così ufficialmente Democrazia Sovrana Popolare e anche in Trentino – Alto Adige un buon numero di persone ormai già dalle recenti elezioni provinciali si sta organizzando localmente.

Nella giornata di sabato pomeriggio ci sono stati gli interventi dei principali ospiti nazionali e internazionali, aperta dall’intervento di Marco Rizzo e chiusa da quello di Francesco Toscano.

La relazione di Marco Rizzo è stata introdotta con un breve intervento da parte di Patrizia Caproni, in rappresentanza del Trentino – Alto Adige, che ha portato l’esperienza e il risultato raggiunto dal gruppo locale in occasione delle recenti elezioni provinciali.

Presente anche il leader degli agricoltori in lotta contro la Ue, Stefano Cucchi e le rappresentanze delle Ambasciate della Repubblica Popolare Cinese, dalla Repubblica Federativa Russa, della Repubblica di Cuba, della Repubblica Bolivariana del Venezuela e della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Marco Rizzo ha illustrato i punti principali di un programma politico serio e concreto, in grado di proporre un radicale cambiamento di paradigma, basato su pace, giustizia sociale e libertà, attraverso il ripristino di tutti i dettami Costituzionali, a tutela dell’assetto democratico e dei diritti fondamentali dei cittadini. Globalizzazione e unipolarismo devono essere superati a favore di un mondo multipolare retto dalla cooperazione fra Stati quale presupposto delle relazioni internazionali e della pace fra i popoli, con l’uscita dalla Nato.

Francesco Toscano ha chiuso la giornata, acclamato insieme a Marco Rizzo dalla platea, rivolgendosi a chi ha maturato “un profondo astio nei confronti della politica in quanto tale percé la politica è stata sporcata, degradata, da un manipolo di figuranti che non conoscono nulla e recitano uno spartito scritto da altri”. La soluzione non è l’astensione – continua – perché è esattamente “quello che i padroni vogliono”.

La chiusura con la definizione di ciò che Democrazia Sovrana Popolare vuole essere, non “un contenitore protestatario, non quelli che di volta in volta animano le piazze per tentare in maniera saltuaria di contrastare quel singolo provvedimento, noi siamo un partito politico che vuole riappropriarsi delle leve più importanti che sono quelle dell’elaborazione teorica unita alla partecipazione organizzata”.