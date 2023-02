DEMATTÈ (FDI – COMUNE TRENTO) * DISCARICA SARDAGNA: « CONTENIMENTO GEOTECNICO, CONFERIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA DEL PASSANTE FERROVIARIO? » (VIDEO INTERVENTO IN AULA)

07.50 - sabato 18 febbraio 2023

Finalmente chiarezza sulla connessione tra l’ex discarica di Sardagna e il Passante Ferroviario nel tratto cittadino, tramite le risposte dell’Assessore esterno con delega in materia di transizione ecologica, mobilità, partecipazione e beni comuni del Comune di Trento Ezio Facchin. Tante le incognite relative al materiale di risulta dello scavo in galleria del Passante Ferroviario, in quanto da sempre le sorgenti della collina est della nostra città registrano la presenza di arsenico. Con il conferimento di 500/600 mila metri cubi di materiale come ipotizzato dall’Assessore Facchin per il contenimento geotecnico della frana all’ex discarica di Sardagna, si raggiungerebbe di fatto la capacità stabilita con l’ultima variante dell’Assemblea Comprensoriale nel maggio del 2008, pari a 1.200.000 metri cubi di materiale complessivo. Il contenimento geotecnico, nulla ha a che fare con i circa 170.000 metri cubi di ulteriore materiale ipotizzato mesi fa per la copertura finale. La situazione non è comunque ancora del tutto chiara e abbiamo già depositato un’altra interrogazione alla luce di ulteriori ombre emerse negli ultimi giorni sulla vicenda. Sardagna ha già “pagato” abbastanza, ora basta!

*

Daniele Demattè

Consigliere comunale FdI Trento