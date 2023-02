UGL METALMECCANICI IVECO BOLZANO * MINACCE MANAGER: « LA CRITICA È SEMPRE BEN ACCETTA ANCHE QUANDO È ASPRA, MA FULCRO DEL CONFRONTO E LA DEMOCRAZIA »

19.18 - venerdì 17 febbraio 2023

La Federazione UGLmetalmeccanici Bolzano e tutti i lavoratori esprimono piena solidarietà e vicinanza al Manager per le minacce di cui è stato vittima. Nessuna condizione, disperazione o esasperazione può mai giustificare tali azioni deprecabili.

La critica è sempre ben accetta, anche quando è aspra, ma segnale di un una corretta dialettica -fulcro del confronto- e la democrazia.

Quello che però non si può accettare è il mancato rispetto delle persone, dei familiari, sconfinando anche in ambiti non leciti !!!

Oggi più che mai, serve coesione e rispetto per il lavoro che si sta svolgendo a tutti i livelli e con alto senso di responsabilità, solidarietà verso ogni forma di violenza fisica e mentale

Uglmetalmeccanici Iveco Bolzano