DALZOCCHIO (LEGA) * ROVERETO (TN) – CONTROLLO TERRITORIO: « DAL 10 AL 24 AGOSTO IDENTIFICATE 1.527 PERSONE, UN GRAZIE AL SOTTOSEGRETARIO MOLTENI »

Ringrazio per l’attenzione il sottosegretario Nicola Molteni che ha risposto affermativamente alle nostre richieste sulla questione della sicurezza a Rovereto. Il suo interesse e impegno sono stati fondamentali per affrontare situazioni critiche presenti sul territorio da tempo e che richiedevano un’attenzione particolare soprattutto a seguito dei fatti delittuosi avvenuti nell’ultimo periodo.

L’attività straordinaria di controllo del territorio, durata 14 giorni, dal 10 al 24 agosto, ha dato risultati significativi. Sono state identificate 1.527 persone e quattro individui sono stati denunciati per spaccio. Sono stati inoltre controllati 415 veicoli e sequestrati due etti e mezzo di hashish e un altro etto e mezzo di droghe sintetiche. In particolare, è stata prestata particolare attenzione al territorio di Rovereto, dove l’efferato omicidio di Iris Setti ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e ha avuto una diffusa risonanza mediatica a livello nazionale.

La Lega si è trovata ad affrontare un problema ereditato dal centrosinistra, aperto all’accoglienza generalizzata e con un sistema che troppe volte è permissivo nei confronti di chi è delinquente abituale. I controlli fatti in questo periodo sono stati una risposta ferma all’esigenza di sicurezza che tutta la popolazione chiedeva e che ha generato ulteriore paura che una città come Rovereto non merita. Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.