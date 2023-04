OIPA ITALIA * GRANDI CARNIVORI: « ORSA JJ4, CON ENPA E LEIDAA NUOVO RICORSO CONTRO L’ABBATTIMENTO »

17.27 - venerdì 28 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

ORSI TRENTINI. JJ4, NUOVO RICORSO DI ENPA, LEIDAA E OIPA CONTRO L’ABBATTIMENTO.

Contrattacco delle associazioni dopo il nuovo decreto del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per l’abbattimento dell’orsa JJ4. Enpa, Leidaa e Oipa annunciano ricorso contro il provvedimento firmato ieri sera, che dispone l’uccisione dell’orsa dopo la trattazione collegiale al Tar di Trento delle precedenti ordinanze prevista per l’11 maggio e presentano una diffida a non procedere all’abbattimento per non incorrere nel reato di uccisione di animali senza necessità previsto dall’art. 544 bis del Codice penale.