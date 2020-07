PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RSA: ASSESSORE SEGNANA, « CONTINUEREMO A LAVORARE INSIEME PER TUTELARE OSPITI E LAVORATORI »

Segnana alle Rsa: “Continueremo a lavorare insieme per tutelare ospiti e lavoratori”. Il Covid 19 lascia, nello spirito oltre che nel corpo, cicatrici indelebili. Le più evidenti le portano quelle strutture che per missione ospitano i soggetti più fragili: gli anziani.

È comprensibile che le situazioni più delicate ruotino ancora attorno a queste realtà, che oggi si sono riunite in assemblea ospitando ad inizio lavori l’assessore alle politiche sociali ed alla salute Stefania Segnana.

Un confronto sincero e pratico, al quale la rappresentante della Giunta provinciale ha portato risposte, aggiornamenti e orientamenti da affinare “perché nessuno vuole calare dall’alto quanto piuttosto costruire in condivisione delle soluzioni che facciano tesoro della drammatica esperienza che abbiamo vissuto e non ci facciano trovare impreparati se la situazione dovesse tornare critica”.

Va letta in questa chiave la proposta sui direttori sanitari contenuta nell’emendamento presentato in commissione: “Un modo per porre con forza il tema, ma non per imporre – ha spiegato l’assessore – giacché la discussione che ne è seguita ha portato a riformulare il testo. La novità più significativa ora è l’istituzione di un albo di professionisti, che rispondano a determinati requisiti, dal quale le Apsp possono attingere per ricoprire una funzione importantissima, come si è visto durante l’emergenza”.

L’assessore Segnana ha quindi aggiornato l’assemblea sulle delibere approvate stamani in Giunta: la prima relativa alla costituzione di una cosiddetta Rsa di sollievo nella struttura di San Vendemmiano, a Castel Ivano; la seconda delibera riguarda invece l’assegnazione alla task force che ha seguito le Rsa anche del compito di valutare i piani anti Covid elaborati dalle singole strutture.

Un ultimo cenno infine alle difficoltà economiche che questioni logistiche e andamento delle rette stanno rendendo più evidenti: “Organizzeremo a settembre un incontro tecnico – ha anticipato l’assessore – per mettere a fuoco i dati che stiamo raccogliendo in vista della definizione della prossima manovra di bilancio”.