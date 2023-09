COPPOLA (EUROPA VERDE) * APSS: « AZIONI ISPETTIVE ALL’OSPEDALE S. CHIARA DI TRENTO, PERCHÉ QUESTE MODALITÀ AUTORITARIE? »

07.08 - lunedì 18 settembre 2023

AZIONI ISPETTIVE ALL’OSPEDALE SANTA CHIARA: PERCHE’ CON QUESTE MODALITA’ AUTORITARIE?

Lascia increduli la notizia delle ispezioni, negli spogliatoi dell’Ospedale Santa Chiara, degli armadietti dei dipendenti in servizio ad opera degli addetti alla sicurezza accompagnati dalla polizia, alla ricerca di divise da lavoro in ragione della loro carenza riscontrata all’ospedale.

A sconcertare sono soprattutto le modalità e tempi con cui l’APSS ha effettuato questi controlli che fanno intendere come tra l’alta dirigenza aziendale e i dipendenti i rapporti non siano per nulla sereni. Quando in un’azienda per risolvere i problemi, al posto del dialogo, del confronto, della condivisione tra dirigenza e lavoratori si preferiscono le ispezioni, tanto più in presenza della polizia, evidentemente qualcosa non va.

Il fatto poi che tutto questo sia successo all’interno di una grande organizzazione, che dovrebbe dare risposte ai bisogni sanitari della popolazione trentina, e ad opera di persone scelte dal presidente Fugatti, è motivo di grande preoccupazione. Simili azioni di forza non aiutano certo ad affrontare le numerose criticità presenti nella sanità trentina. In che mani è finita l’APSS? Mani che appaiono poco rispettose verso l’operato di medici e personale a cui esprimiamo la nostra più profonda solidarietà.

Lucia Coppola – Europa Verde del Trentino