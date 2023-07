PAT * ROTATORIA DEL LINFANO: « VIA ALL’APPALTO, L’INIZIO DEI LAVORI PREVISTO NELL’AUTUNNO 2023 »

06.06 - martedì 4 luglio 2023

Rotatoria del Linfano, via all’appalto.Inizio lavori previsto nell’autunno 2023. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – Apac ha avviato la procedura di gara per la realizzazione della rotatoria definitiva in località Linfano, tra la S.S. 249 della Gardesana Orientale e la S.S. 240 di Loppio e Val di Ledro.

“Si tratta di un intervento che migliorerà sensibilmente la sicurezza e i flussi dell’intersezione e dell’intera viabilità locale, note per l’elevato traffico veicolare soprattutto durante il periodo estivo” le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

La nuova opera terrà conto anche della Ciclovia del Garda, prevista lungo la S.S. 240.

L’avvio lavori è previsto nell’autunno 2023 per concludersi prima dell’avvio della stagione estiva 2024.

Già nel novembre 2019 il Servizio Gestione Strade della Provincia aveva realizzato una rotatoria provvisoria – tutt’ora presente – del diametro esterno di 35 metri, allo scopo di testare la bontà di tale soluzione prima della realizzazione di quella definitiva. La pandemia ha di fatto compromesso tale monitoraggio, impedendo di dar seguito ai lavori.

La nuova progettazione tiene conto della previsione della Ciclovia del Garda lungo la S.S. 240 (larghezza 4,50 metri ) nonché della necessità di innestare in unico braccio stradale gli accessi esistenti sulla sulla S.S. 240, e pertanto il diametro della rotatoria sarà pari a 44 metri.

Lo sviluppo complessivo dell’opera (rotatoria, asse S.S. 240 est e ovest, asse S.S. 249, asse via Gardesana) è pari di 425,86 metri.

Oltre alla realizzazione della nuova infrastruttura stradale, l’opera prevede:

la realizzazione di alcuni tratti di muretti e cordoli in cemento armato a faccia a vista;

la realizzazione di un impianto di illuminazione;

l’impianto di smaltimento acque meteoriche, costituito da tubazioni, pozzetti di varie dimensioni allacciati alla rete esistente;

la ricollocazione del cippo storico, rimosso dal Servizio Gestione Strade durante la realizzazione provvisoria della rotatoria;

la piantumazione a verde dell’aiuola centrale e delle altre aiuole minori.

La gara d’appalto è stata avviata da Apac lo scorso 28 giugno e la conclusione della procedura è prevista nel mese di agosto 2023. La scadenza delle offerte è fissata al prossimo 28 luglio, mentre la prima seduta di gara è già stata fissata il primo agosto 2023.

L’avvio dei lavori è prevista alla conclusione della stagione turistica estiva 2023, presumibilmente a fine ottobre 2023, in modo da consegnare l’opera prima dell’avvio della turistica estiva 2024.

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI

Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase progettuale: Ing. Francesco Betta

Geologo: Geol. Paolo Marchi

Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Benigni

Importo dei lavori principali a base d’appalto: € 856.750,80 comprensivi di oneri per la sicurezza

Costo complessivo finanziamento dell’opera: € 1.201.500,00

Tempo di esecuzione: il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.