KOOBCAMP * PREMIO “CAMPER 2022”: « TRA I 10 MIGLIORI CAMPEGGI ITALIANI VINCE IL CAMPING “VIDOR-FAMILY E WELLNESS RESORT“ A POZZA DI FASSA (TN) »

17.24 - giovedì 17 marzo 2022

“I 10 migliori Campeggi italiani della sezione “Camper 2022”: vince il Camping Vidor – Family & Wellness Resort.

Il portale Campeggi.com di KoobCamp, in collaborazione con CamperOnline, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani per chi viaggia in Camper, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2022.

Anche quest’anno sono stati assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2022: il Camping Vidor – Family & Wellness Resort a Pozza di Fassa (TN), in Trentino-Alto Adige, è stato scelto come la migliore struttura italiana per le vacanze in camper. Si tratta di un piccolo resort a 4 stelle dell’arco alpino situato nel cuore delle Dolomiti, in Trentino-Alto Adige, posizione perfetta per esplorare i dintorni, con escursioni e trekking nella val di fassa alla scoperta dei laghi di montagna, di rifugi e malghe degustando prodotti locali.

Le piazzole per Camper, Roulotte e Tende sono da 80 mq a 160 mq e vantano una splendida vista panoramica e fondo erboso. Il Camping Vidor – Family & Wellness Resort offre diverse sistemazioni come il pernottamento nel Resort tra Suites, Luxury Lodges & la Baita, Chalet & Appartamenti o la Casa el Sangon.

Grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine (https://www.camperonline.it/), il premio dedicato ai migliori Campeggi per Camper del 2022 è stato assegnato anche attraverso l’analisi delle recensioni lasciate dai camperisti.

Gli esperti del portale sulle vacanze in camper spiegano che le migliori recensioni riguardano le strutture che offrono manovre agevoli di accesso e la possibilità di carico e scarico alle famiglie che viaggiano in camper. Molto importante è anche la posizione del campeggio: escursioni, passeggiate, sport e luoghi da vedere sono fondamentali per chi ama esplorare il territorio.

Di seguito la classifica dei 10 migliori Campeggi per Camper del 2022 (in ordine casuale, vincitore a parte):

Camping Vidor – Family & Wellness Resort – Pozza di Fassa (TN)

Camping Sabbiadoro – Lignano Sabbiadoro (UD)

Camping Al Sole – Molina di Ledro (TN)

Camping Miravalle – Campitello di Fassa (TN)

Camping La Spiaggetta – Sampieri (RG)

Campeggio Resort Riva di Ugento – Ugento (LE)

Camping Caravan Park Sexten – Sesto (BZ)

Numanablu Family Camping & Resort – Numana (AN)

Camping Union Lido Park & Resort – Cavallino Treporti (VE)

Camping Village El Bahira – San Vito Lo Capo (TR)