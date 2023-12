COPPOLA (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) * CENTRI STORICI: « SBAGLIATO CONSIDERARE CHE I VINCOLI SIANO UN DANNO, COME PENSA L’ASSESSORE GOTTARDI »

17.24 - mercoledì 27 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Considerare, come pensa l’assessore provinciale all’urbanistica Gottardi, che i vincoli sui centri storici della provincia di Trento siano un danno e che le norme che li tutelano siano eccessivamente cautelative, è profondamente sbagliato. I centri storici, così come i centri di antica origine del Comune di Trento, sono in realtà un bene prezioso, mai troppo tutelato. Si dice che non tutto ciò che è vecchio abbia un valore ma ciò non corrisponde a verità, anche perché molti di questi edifici sono già stati interessati da risanamento conservativo e ristrutturazione, all’ interno però di un equilibrio armonico con l’intorno.

Interventi che abbiano a cuore l’estetica delle antiche abitazioni, dentro un paesaggio, quello Trentino, unico e di grande valenza identitaria. A fronte di un consumo di suolo molto significativo, che ci vede in testa alle classifiche nazionali, sarebbe il caso che l’ assessore si preoccupasse di come città e paesi si sono estesi a macchia di leopardo, rendendo complicata la vita delle persone che ci abitano in relazione ai servizi e alla mobilità.

Ritengo di cattivo gusto utilizzare il termine ‘museificare’ con una accezione spregiativa per stigmatizzare un presunto immobilismo legato a normative nazionali e provinciali che, fortunatamente, tutelano il patrimonio immobiliare dei centri storici. Il vicino Alto Adige potrebbe essere, se solo si volesse imparare, un esempio eclatante di come conservare e nel contempo rigenerare, consentendo riqualificazioni che non deturpino, posto che gli antichi edifici sono già normalmente poco energivori e non hanno bisogno di interventi massicci.

Con tutto il rispetto per i Comuni, la pianificazione non può essere lasciata a discrezione di ogni Comune della provincia di Trento. La Provincia deve svolgere il suo ruolo di regia, senza disattendere alle leggi di tutela che hanno sin qui consentito di valorizzare al meglio i nostri paesi e le nostre città. In Trentino ci sono migliaia di appartamenti sfitti, di edifici che possono essere riqualificati dal punto di vista energetico, di ecomostri e capannoni da abbattere, di case popolari (Itea) che con interventi, in molti casi minimali, potrebbero essere finalmente riconsegnati alla popolazione trentina che ne ha estrema necessità! Occupiamoci di questo e non falsi problemi.

Cons. Lucia Coppola

GRUPPO CONS. Alleanza Verdi e Sinistra