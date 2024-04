CONSIGLIO PAT * “CONOSCIAMO AUTONOMIA FOCUS“: SOINI, « ABBIAMO IL DOVERE DI DIFFONDERE SEMPRE DI PIÙ IL VERBO AUTONOMISTA »

15.56 - sabato 6 aprile 2024

Palazzo Trentini, presentato l’evento Conosciamo Autonomia Focus. Soini: “Abbiamo il dovere di diffondere sempre di più il verbo autonomista”. Nella sala dell’Aurora di palazzo Trentini è stato presentato in mattinata “Conosciamo Autonomia Focus”, una tre giorni di approfondimento, studio, ma anche festa, che si terrà il 10, 13, 14 maggio, nella sede del Consiglio provinciale e al teatro Sociale di Trento. Una scaletta di eventi che chiude la stagione 2023 – 24 che ha visto partecipare alle attività di conoscenza delle istituzioni autonomiste e alla vita democratica 5930 studenti dalle elementari alle superiori e dall’altra apre un nuovo terreno di lavoro: quello in collaborazione con l’Università della terza età e del tempo disponibile che partirà ufficialmente in autunno.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al Presidente Claudio Soini, la vice Annachiara Franzoia e i componenti dell’Ufficio di Presidenza, Roberto Stanchina e Chirstian Girardi, e l’assessore Simone Marchiori. Soini ha ricordato che lo sforzo del Consiglio parte dal presupposto che “il verbo autonomista deve essere diffuso sempre di più, anche perché sta alla base del benessere raggiunto dal Trentino”. Un “verbo” che deve essere comunicato in primo luogo ai giovani che vanno riavvicinati alle istituzioni. Ma, ha aggiunto il Presidente, dev’essere il Consiglio che apre le porte e soprattutto che va sul territorio e nelle scuole ad incontrare gli studenti. Il Focus di maggio, rappresenta quindi, la sintesi del lavoro che è stato fatto in questi mesi. Sintesi che vedrà anche dei momenti di analisi delle problematiche maggiori della vita dell’Autonomia, con l’intervento del professor Carta, preside di giurisprudenza, accompagnati da incontri con i consiglieri e gli assessori e momenti di alleggerimento con l’intervento di artisti e di festa per i più piccoli.

La vicepresidente Franzoia ha voluto ringraziare gli insegnanti che con le loro classi partecipano agli incontri di “Conosciamo Autonomia”, soprattutto perché i ragazzi si presentano sempre preparati e pongono ai consiglieri domande precise e intelligenti. “L’Autonomia – ha concluso non deve rimanere chiusa nei palazzi. L’Autonomia è tema di popolo”. Un’affermazione condivisa e rimarcata da Soini. L’assessore Marchiori ha detto che il lavoro del Consiglio è un successo testimoniato dal numero degli studenti coinvolti e ha ricordato che sulla cultura dell’Autonomia si deve fare sistema anche per far capire che l’Autonomia non è scontata, ma una realtà viva che tocca le nostre vite ed è di tutti al di là delle divisioni politiche.

Moderato dal responsabile dell'Ufficio stampa, Luca Zanin, la presentazione delle giornate di maggio (la conferenza stampa è stata fatto oggi per dare il tempo alle scuole di prenotarsi agli eventi) è proseguita con l'intervento di Rodolfo Ropelato che coordina (con la supervisione del Capo di gabinetto, Chiara Bertolini e del segretario generale Giuseppe Sartori) uno staff composto da Claudia Mattuella, Anna Eccher, Nicola Tomasi, Francesca Depedri, Elisa Ranzi, Daniele Cristofolini, tutti i giorni sono impegnati nell'accoglienza dei ragazzi in visita al Consiglio e a Palazzo Trentini. In apertura della conferenza stampa è stato proiettato un video che sintetizza il lavoro svolto in questi mesi.