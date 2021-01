CARABINIERI BOLZANO * CONIUGI SCOMPARSI: « FORNIRE NOTIZIE NON CONFERMATE NÉ CORRETTE PUÒ SOLO INGENERARE FALSE ASPETTATIVE NEI FAMIGLIARI CHE GIÀ SONO DISPERATI »

I militari dei Comandi Provinciali Carabinieri di Bolzano e Trento hanno continuato anche ieri, sabato, le ricerche dei coniugi bolzanini scomparsi. Anche venerdì le ricerche non avevano dato frutto.

Preliminarmente si ritiene necessario riferire che al contrario di quanto scritto da un sito web trentino, ieri non è stata trovata la giacca del signor NEUMAIR ma solamente un cappuccio senza giacca il cui colore esterno non appare compatibile con quello oggetto di ricerche. Fornire notizie non confermate né corrette può solo ingenerare false aspettative nei famigliari che già sono disperati e questo non se lo meritano. Negli ultimi due giorni, e soprattutto oggi, sono stati trovati moltissimi indumenti, scarpe, borse, giacche, un guanto spaiato e un cappuccio senza giacca. Tutti gli elementi prima di essere mostrati ai famigliari devono essere lasciati asciugare.

Anche oggi le ricerche sono state prevalentemente concentrate nei circa ottanta chilometri che separano ponte Resia dalla diga di Mori. Oggi è stato il giorno in cui sono state impiegate più persone nelle operazioni. Tutti i reparti dei vigili del fuoco con competenza sul fiume sono intervenuti sia lungo le rive, sia in acqua con l’impiego di decine di gommoni. Sono stati utilizzati anche i gommoni dei reparti volontari (Freiwilligen Feuerwehren Südtirols) con competenza sui laghi.

Lungo diverse tratte di fiume anche oggi hanno operato i cani “molecolari” provenienti da Lugano (Svizzera) con i rispettivi conduttori dell’associazione Detection Dogs Ticino (ieri erroneamente da noi riportati come Associazione cinofila Lugano, alla quale comunque essi aderiscono).

Inoltre hanno partecipato diverse unità cinofile della Guardia di Finanza di Bolzano e l’elicottero del 3° Nucleo elicotteri Carabinieri di Bolzano.

Nei prossimi giorni e settimane i due equipaggi del 3° Nucleo CC e della Sezione aerea della Guardia di Finanza di Bolzano continueranno quotidianamente a sorvolare l’Adige nella speranza di vedere affiorare qualcosa.