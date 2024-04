CONFINDUSTRIA TRENTO * “FAMILY AUDIT“: « CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVO, COMPLETATO IL SECONDO CICLO DEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO »

14.44 - mercoledì 10 aprile 2024

Confindustria Trento completa il secondo ciclo del processo di consolidamento Family Audit. Dal 2013 Confindustria Trento è certificata “Family Audit”: uno standard nazionale che aiuta le organizzazioni a promuovere politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie, nonché alla crescita aziendale per le politiche di conciliazione famiglia-lavoro.

Questo Piano ha permesso di introdurre e confermare buone pratiche flessibili e adattabili destinate a modificarsi in base ai mutamenti aziendali (età media dei lavoratori, esigenze aziendali ecc.) riguardanti fra le altre la flessibilità oraria, i congedi facoltativi di maternità e paternità, la banca ore e varie opportunità in favore dei collaboratori. L’Associazione ha ora ottenuto l’attestato di conclusione del secondo ciclo del processo di consolidamento “Family Audit” rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento. Una certificazione che consolida sempre più l’importanza della valorizzazione delle risorse umane e permette di essere un modello e un punto di riferimento per le nostre Associate.