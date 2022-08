APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * SETTEMBRE – EVENTI: « UN TRIPLO SALTO NELLA TRADIZIONE, KNODELFEST – FESTA BRISE – DESMONTEGAR »

09.56 - mercoledì 31 agosto 2022

Un triplo salto nella tradizione. Settembre ai piedi delle Pale di San Martino si conferma il mese del gusto: dopo due anni complicati dalla situazione pandemica, tornano finalmente i grandi eventi dedicati ai prodotti e alle tradizioni del territorio nella loro veste originale.

Si comincia con la Knodelfest, la Festa del Canederlo in programma il 3 e 4 settembre ad Imer. Due giornate per degustare canederli di tutti i tipi, ma anche per partecipare a stage per imparare a prepararli. Non mancheranno intrattenimenti per grandi e bambini, come la fattoria degli animali e la carrozza trainata dai cavalli, l’allegro accompagnamento musicale della musica tirolese e tanto divertimento. Oltre 20 proposte di canederli, salati o dolci, in brodo o asciutti, con la carne, il formaggio o le verdure, vegani o senza glutine, serviti dagli alberghi locali con vini, birre e grappe trentine. Oltre agli assaggi di canederli si potrà inoltre imparare a prepararli con lo stage “Come si preparano i Canederli?”. Da non perdere poi l’entusiasmante sfida dei boccali di birra e le divertenti prove in piazza per l’elezione di Miss e Mister Canederlo. L’intero programma di questa due giorni è disponibile qui:

Ad una sola settimana di distanza toccherà poi alla Festa delle Brise, in programma dal 9 all’11 settembre nella Valle del Vanoi. Una manifestazione storica che rappresenta uno degli imperdibili appuntamenti di fine estate e che darà la possibilità di scoprire tutti i segreti del porcino, il “re dei funghi” con i tradizionali mercatini di prodotti tipici ed artigianali, tanti stand gastronomici e le proposte a tema dei ristoranti del Vanoi. Dedicate ad appassionati e curiosi poi due uscite con gli esperti per imparare a riconoscere il Boletus Edulis, il vero protagonista di una festa che nel gran finale di domenica a Caoria ne premierà anche l’esemplare più bello raccolto nei boschi del Vanoi. Questo il programma delle tre giornate di festa:

Ultima in ordine ti tempo, ma molto attesa è poi la Gran Festa del Desmontegar, quest’anno in programma dal 29 settembre al 2 ottobre. Quattro giorni per celebrare il ritorno degli animali dagli splendidi pascoli ai piedi delle Pale di San Martino, Patrimonio Unesco, alle stalle del fondovalle. In programma un ricco calendario di momenti esclusivi dedicati al latte, l’oro bianco delle Dolomiti con esperienze in fattoria tra i Passo Cereda e la Val Canali, i saperi e sapori di En di al Maso che si snodano tra Caltena e i prati di San Giovanni, la tradizionale mostra bovina, degustazioni narrate, il Mercato della Terra Slow Food e la consueta rassegna gastronomica a tema, che vede protagonisti il formaggio Rosetta e la farina di mais Dorotea.

In programma anche “Dì del Formai”, una nuova esperienza immersiva interamente dedicata alla filiera casearia di Primiero, nella splendida cornice di Palazzo Scopoli che per l’occasione ospiterà un’interessante degustazione di formaggi “à la carte” e vini trentini, un momento di degustazione serale con ricette a tema, laboratori per i più piccoli e un’originale esperienza sensoriale che abbina sapori, profumi e sonorità. Il tutto condito da momenti di musica e folklore nei diversi borghi: dalla tradizionale Festa della Birra a Transacqua ad un momento dedicato alla zucca e ai sapori d’autunno ad Imer, mentre Fiera di Primiero accoglierà i turisti con musica e atmosfere contadine, in attesa della sfilata più lunga e partecipata di tutto l’arco alpino.

La domenica della “Desmontegada” è, infatti, il momento culminante di questo evento dedicato alla tradizione, all’allevamento ed ai prodotti caseari di Primiero. La manifestazione, che negli anni si è arricchita di eventi e partecipanti, giunge quest’anno alla sua 21a edizione, sempre con l’attenta organizzazione dell’Associazione Tonadighi Strighi di Tonadico e del Comitato Tradizione e Cultura di Siror, a supporto del lavoro e della passione dell’Unione Allevatori Primiero e Vanoi e con il contributo di tante altre associazioni, enti e imprese del territorio, oltre all’entusiasmo di tutta la comunità locale. Questo il programma completo della Gran Festa del Desmontegar: