CONFCOMMERCIO TRENTINO * GIOVANNI CUCCURULLO: PIFFER, « NOMINATO COMANDANTE GRUPPO CARABINIERI VAL D’AOSTA, A TRENTO È STATO UNO DEGLI INTERLOCUTORI PREZIOSI PER LA NOSTRA CATEGORIA »

Da Confcommercio Trentino gli auguri al ten. coll. Giovanni Cuccurullo. Dopo l’esperienza trentina, nominato comandante del gruppo Carabinieri della Val d’Aosta.

«A Trento è stato uno degli interlocutori preziosi per la nostra categoria – ha detto il vicepresidente Massimo Piffer – assieme agli altri rappresentanti delle Forze dell’Ordine, sia dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e di tutti gli altri corpi. Auguriamo al tenente colonnello Giovanni Cuccurullo di poter dimostrare anche in questo nuovo importante incarico la sua professionalità e umanità, così come ha avuto modo di dimostrare durante la sua esperienza trentina».