COMUNE TRENTO * QUALITÀ VITA – “ITALIA OGGI”: « SIAMO MOLTO FELICI PER IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA, UNA SCOMMESSA VINTA»

Le classifiche sui territori, come noto, non vanno prese per oro colato. Indicano tendenze. Se il Trentino e il suo capoluogo, assieme all’Alto Adige, sono da anni ai primi posti nelle diverse classifiche significa però che siamo di fronte a qualcosa di diverso da una “buona annata”, ma ad una realtà rafforzata.

Siamo molto felici per il primo posto nella classifica annunciata da Italia Oggi, basata su un mix tra indicatori provinciali e del capoluogo.

Qualità della vita significa benessere dei cittadini ma significa anche premessa per l’attrattività economica. È la scommessa vinta finora dal nostro territorio alpino, che si accompagna ai risultati altrettanto buoni di altre città italiane di medie dimensioni.

Domani uscirà la classifica Legambiente – Sole24Ore sulle città green. Vedremo se questa tendenza sarà ulteriormente confermata.

Franco Ianeselli

Sindaco di Trento

