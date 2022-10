COMUNE TRENTO * BYPASS FERROVIARIO: « I CHIARIMENTI SULLE PRESCRIZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRASPORTO PASSEGGERI E TRACCIATO SOTTO MARZOLA »

16.49 - lunedì 24 ottobre 2022

Bypass ferroviario, i chiarimenti sulle prescrizioni del Consiglio, sul trasporto passeggeri e sul tracciato sotto la Marzola. Recepite le indicazioni dell’Aula, che sono state incluse negli atti di gara. Gli approfondimenti di Rfi sulla paleofrana accolte positivamente

dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I tunnel che a regime saranno destinati alle merci potranno accogliere temporaneamente anche i treni passeggeri rendendo così possibile l’interramento della linea storica.

Nella Circonvallazione ferroviaria di Trento potranno passare anche i treni passeggeri? Il tunnel interferisce con la paleofrana della Marzola? Si terrà conto delle prescrizioni votate dal Consiglio comunale e da quello provinciale quando sarà realizzata l’opera?

Ruota attorno a questi temi il dibattito di questi giorni sulla Circonvallazione ferroviaria. Le questioni sono state affrontate oggi durante la conferenza stampa post Giunta dal sindaco Franco Ianeselli, dall’assessore alla Transizione ecologica Ezio Facchin e dal dirigente del servizio Mobilità e rigenerazione urbana Giuliano Franzoi. Proprio Franzoi è entrato nel merito dei temi: “In questi giorni qualcuno ha affermato che nei tunnel della Circonvallazione ferroviaria non potranno passare i treni passeggeri, neppure temporaneamente.

Questo significherebbe che l’intero progetto integrato sarebbe irrealizzabile, perché per interrare la ferrovia storica è necessario deviare temporaneamente i treni passeggeri nel bypass. L’informazione però è falsa: è stata desunta ritagliando un piccolo stralcio del parere numero 1 del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sennonché in tutte le intese e gli atti di approvazione si sottolinea come l’opera debba prevedere vie di fuga e misure di sicurezza anche per il traffico passeggeri”. Il sindaco ha sottolineato come la diffusione di informazioni non rispondenti al vero rischino di inquinare il dibattito e di non consentire ai cittadini di formarsi un’opinione fondata sui fatti: “Quando si prendono documenti intermedi, interlocuzioni, e si dice che sono decisioni definitive allora si dà un’informazione che non risponde a verità”.

La seconda questione è quella riguardante il tracciato della Circonvallazione sotto la Marzola: “Nel primo parere il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiesto a Rfi di sviluppare ulteriori approfondimenti sulla paleofrana della Marzola. Approfondimenti che poi sono stati fatti – ha spiegato Franzoi – Quello era un parere istruttorio, sostituito poi dal parere finale e definitivo, che recepisce le indagini integrative e i nuovi sondaggi sulla montagna di Rfi insieme ad altri dati messi a disposizione dal servizio geologico della Provincia. Non a caso questo secondo parere del Comitato approva il progetto”.

Infine la terza questione, quella delle prescrizioni al progetto votate dalle assemblee consiliari del Comune e della Provincia: “Dopo la conclusione della Conferenza dei servizi è arrivata l’ordinanza della commissaria straordinaria Paola Firmi che recepisce integralmente tutte le prescrizioni, che dunque sono state incluse negli atti di gara – chiarisce Franzoi – Alcune sono state inserite già nel progetto di fattibilità tecnico economica (per esempio il prolungamento a nord di 165 metri della galleria), le altre devono essere sviluppate nel progetto esecutivo dalla ditta appaltatrice. L’ordinanza della Firmi è vincolante, come vincolanti sono le prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l’approvazione del progetto”.

L’assessore Facchin si è soffermato infine sulla bonifica delle aree inquinate: “Qualcuno ha affermato che servono 350 milioni per bonificare i terreni su cui passerà la circonvallazione. Non so da dove escano questi numeri, visto che Rfi ha in progetto di fare un intervento lineare sul tracciato”. L’assessore inoltre ha anche stigmatizzato lo scetticismo di chi non ritiene possibile trasferire su rotaia l’attuale traffico dei tir in autostrada: “Stiamo assistendo all’intasamento del sistema autostradale – ha spiegato Facchin – Da 20 anni governi locali e nazionali pianificano il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia nell’ottica di migliorare le condizioni ambientali. Evidentemente chi è contro il progetto vuole mantenere i camion in autostrada”.