MINISTERO INFRASTRUTTURE * INCONTRO SALVINI – CARLONE: « IL VICEPREMIER HA RICEVUTO L’AMMIRAGLIO DELLA GUARDIA COSTIERA, FOCUS SU IMMIGRAZIONE E IMBARCAZIONI ONG »

11.43 - lunedì 24 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

GOVERNO, INCONTRO TRA IL MINISTRO SALVINI E IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA COSTIERA

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, ha incontrato l’Ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera.

Il Corpo vanta un personale con 10.800 donne e uomini e centinaia di uffici e comandi in tutta Italia. Per Salvini “è stato un lungo e proficuo incontro” per fare il punto della situazione, anche a proposito di immigrazione: attualmente in area Sar libica ci sono due imbarcazioni Ong.