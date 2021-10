COMUNE DI TRENTO * PIEDIBUS – SCUOLA PRIMARIA ALDO SCHMID: « PER EDUCARE I BAMBINI A PERCORRERE IL TRAGITTO CASA-SCUOLA A PIEDI, IN MODO ECOLOGICO ED ECONOMICO »

I Piedibus si rimettono in moto nelle scuole della città. È ripartito lunedì 4 ottobre il Piedibus della scuola primaria Aldo Schmid. A bordo 29 bambini e 15 volontari.

Il Piedibus è una carovana di bambini che vanno a scuola a piedi in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Si sale sul Piedibus solo alle fermate previste, i viaggiatori si impegnano a presentarsi in orario alla fermata.

Un modo divertente, salutare, ecologico ed economico per educare i bambini a percorrere il tragitto casa-scuola a piedi con gli amici, ridurre il traffico automobilistico e l’inquinamento atmosferico vicino a scuola, favorire la conoscenza del quartiere e le regole per muoversi in sicurezza, aumentare la sicurezza, favorire l’esercizio fisico quotidiano.

Grazie alla disponibilità di adulti volontari e alla collaborazione delle scuole, nelle prossime settimane ripartiranno i Piedibus già in attività nello scorso anno scolastico, nelle scuole primarie di Mattarello, Meano, Vela, Villazzano e Sant’Anna di Gardolo.

Le scuole e i genitori interessati a partecipare al progetto possono contattare l’ufficio Politiche giovanili scrivendo a [email protected] in qualsiasi momento dell’anno.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trentogiovani.it