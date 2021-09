COMUNE DI TRENTO * PARTITE BRIAMASCO – STAGIONE 2021-2022: « DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANSEVERINO NELLE DUE ORE ANTECEDENTI E SEGUENTI LE PARTITE DI CALCIO »

Partite al Briamasco: modifiche alla viabilità e divieti. Per permettere lo svolgimento in sicurezza del campionato allo stadio Briamasco, nelle due ore antecedenti e seguenti lo svolgimento delle partite di calcio della stagione 2021-2022 della società Calcio Trento e di ogni avvenimento sportivo viene istituito il divieto di transito in via Sanseverino nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con corso Lavoro e Scienza e via Verdi.

Inoltre nelle due ore precedenti l’inizio, durante e nell’ora successiva alla fine di ogni partita è confermato il divieto per i titolari delle attività commerciali e/o di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno dello stadio e per gli operatori commerciali ambulanti posizionati lungo via Sanseverino a partire dalla rotatoria di San Lorenzo fino all’intersezione con via Monte Baldo, compresa l’area del quartiere delle Albere e i parcheggi di :

• somministrare e vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5°

• utilizzare bicchieri di vetro per la somministrazione

• vendere bevande sia alcoliche che analcoliche in contenitori di vetro (sia chiusi che aperti) e in contenitori chiusi in qualsiasi materiale

• utilizzare, specie per l’arredo esterno al locale o punto di ristoro, oggetti in vetro o materiale pesante che possano essere facilmente asportati ed utilizzati come armi improprie per il lancio

La vendita in contenitori di vetro o chiusi e l’utilizzo per l’arredo esterno di oggetti in vetro o materiale pesante vale anche per i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande situate nelle immediate adiacenze dello stadio.