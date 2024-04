COMUNE DI TRENTO * MOVIDA: « “KAFÈ MATRIX” – “LA SCALETTA” – “DEJAVÙ, DIVIETO DI ALCOLICI DOPO LE 23.00 E OBBLIGO DI ADDETTI AL CONTROLLO »

12.55 - venerdì 12 aprile 2024

Divieto di alcolici dopo le 23 e obbligo di addetti al controllo. Firmata un’ordinanza per la zona di via Santa Maria Maddalena. Visti i risultati dei recenti rilevamenti acustici e il grande afflusso di persone registrato dalla polizia locale negli ultimi giorni nella zona di via Santa Maria Maddalena, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza che, a partire dal 13 aprile e fino al prossimo 12 maggio, obbliga i locali pubblici “Kafè Matrix”, “La Scaletta” e “Dejavù” ad osservare alcune disposizioni.

Nella fascia oraria dalle ore 23 alle 7, in tutti i giorni della settimana, i titolari dei tre locali non potranno somministrare né vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Inoltre avranno l’obbligo di impiegare nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato non meno di un addetto ai servizi di controllo per ogni pubblico esercizio dalle ore 22 fino all’orario di chiusura e anche oltre, per il tempo necessario a evitare lo stazionamento degli avventori nei pressi dei locali.

Il grande afflusso di persone favorito dal clima meno rigido di queste ultime settimane ha avuto come effetto l’incremento del rumore, verificato anche nel corso dei numerosi passaggi della polizia locale, con conseguente compromissione del diritto al riposo dei residenti. Anche il comitato antidegrado ha inviato all’Amministrazione comunale numerose segnalazioni di episodi di “malamovida”. Da qui la decisione di procedere con l’ordinanza valida nelle vie Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, via Ferruccio, vicolo San Marco (tra il civico 20 e via Marchetti), vicolo San Pietro, in modo da migliorare la vivibilità urbana dell’area.