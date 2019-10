CONFCOMMERCIO TRENTINO * CANDIDATURE ENASARCO: « FILIPPO MURAGLIA IL PRIMO PROFESSIONISTA DELLA PROVINCIA A PROPORSI PER UN POSTO IN ASSEMBLEA »

Sabato 26 ottobre si è tenuta nella sede di Confcommercio Trentino la Giornata dell’Agente organizzata da Fnaarc Trentino, la federazione che riunisce gli agenti e rappresentanti di commercio in provincia. Come al solito, l’evento è stata l’occasione per fare il punto sulla categoria, soprattutto in vista delle prossime elezioni dell’assemblea dei delegati di Enasarco, l’ente previdenziale della professione, che si svolgeranno nel mese di aprile 2020.

All’incontro, che si è tenuto nella nuova sala auditorium al pianterreno della sede Unione, in via Solteri 78 a Trento, hanno partecipato i vertici nazionali della Federazione, quelli provinciali, guidati dal presidente Fabrizio Battisti, e le delegazioni di alcune federazioni FNAARC del Nord Est.

Durante l’incontro sono state presentate le candidature all’assemblea dei delegati Enasarco degli agenti della provincia di Trento e Bolzano: per la prima volta nella storia dell’ente previdenziale nazionale si presenterà anche un trentino: Filippo Muraglia infatti è il primo professionista della provincia a candidarsi per un posto in assemblea.