COMMISSIONE EUROPEA * MOBILITÀ AEREA: « AL VIA L’INTEGRAZIONE SICURA PER “AEROTAXI” E USI INNOVATIVI DRONI »

15.41 - mercoledì 10 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Commissione ha adottato oggi una serie di misure per affrontare le sfide riguardanti la sicurezza dei nuovi concetti e servizi emergenti nell’ambito della mobilità aerea e garantire che le loro operazioni siano sicure quanto quelle degli aeromobili con equipaggio.

Il pacchetto riguarda due settori emergenti nel settore degli aeromobili: aeromobili con equipaggio a decollo e atterraggio verticale (spesso denominati VTOL con equipaggio o aerotaxi pilotati, cioè piccoli aeromobili commerciali che effettuano voli brevi su richiesta) e operazioni a rischio più elevato con droni senza equipaggio (la cosiddetta “categoria specifica”).

L’obiettivo è unificare e razionalizzare il panorama normativo in tutti gli Stati membri, migliorando la sorveglianza e le norme di sicurezza operativa.

Per esempio, le misure introdurranno nuovi obblighi e procedure di certificazione dell’aeronavigabilità a livello dell’UE per gli aeromobili a decollo e atterraggio verticale con e senza equipaggio, riguardanti sia l’integrità fisica sia i rischi per la sicurezza digitale che potrebbero incidere sulla sicurezza del loro funzionamento.

Le misure riguarderanno anche i requisiti per la licenza di pilota di aerotaxi, le norme sull’integrazione nello spazio aereo (definizione delle traiettorie di volo, regole di decollo e atterraggio ecc.), oltre a norme specifiche che consentono a tali aeromobili di effettuare servizi medici di emergenza e operazioni di soccorso.

Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: “Con questo quadro normativo, l’UE ribadisce la sua posizione di leader mondiale nella sicurezza e nell’innovazione aerea. Questa iniziativa promette di sfruttare appieno il potenziale della mobilità aerea innovativa, stabilendo nuove norme per il trasporto urbano nel 21° secolo e oltre.“

Il pacchetto è un’azione chiave nell’ambito della strategia dell’UE per i droni 2.0, adottata nel novembre 2022 e volta a promuovere un settore degli aeromobili senza equipaggio intelligente e sostenibile in tutta Europa. Il pacchetto si aggiunge al “regolamento U-space” entrato in vigore nel 2023. L’attuazione del regolamento U-space è stata discussa oggi in occasione dell’evento “U-space in Practice: From Lessons Learned to Future Challenges“, organizzato dalla presidenza belga del Consiglio.