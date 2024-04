COMMISSARIATO DEL GOVERNO TRENTO * CONTROLLO DI VICINATO: « 16 I GRUPPI DI CONTROLLO CON 150 VOLONTARI, 6 LE CIRCOSCRIZIONI COPERTE DALL’INIZIATIVA »

15.36 - venerdì 12 aprile 2024

Controllo di vicinato a Trento: un confronto sullo stato di attuazione del Protocollo. Presso il Commissariato del Governo, un confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, polizia locale e Circoscrizioni, presieduto dal Prefetto Santarelli. Dai presenti soddisfazione per l’efficacia dell’iniziativa e manifestazione d’impegno lungo alcune direttrici: divulgazione, formazione, approccio ordinato alla sicurezza partecipativa, diffusione dell’iniziativa.

Un confronto sullo “stato dell’arte” nell’attuazione del Protocollo sul Controllo di vicinato stipulato tra il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e il Comune di Trento: questo il punto all’ordine del giorno dell’incontro tenutosi della mattinata al Palazzo del Governo di Trento, alla presenza del Questore di Trento, Maurizio Improta, del Comandante provinciale dei Carabinieri, Matteo Ederle, del rappresentante delegato dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trento, Gianfranco Zarro, del Sindaco dei Comune di Trento, Franco Ianeselli, della Consigliera comunale delegata, Silvia Zanetti, del comandante della Polizia locale Adami e dei presidenti delle Circoscrizioni cittadine.

16 gruppi di controllo, 150 volontari, 6 circoscrizioni coperte dall’iniziativa: questi i numeri del progetto di Controllo di vicinato nel Capoluogo trentino. “La sicurezza può avere vari contorni e non può essere competenza di una sola istituzione. Si tratta di problema che riguarda tutti: istituzioni, enti locali, associazioni e singoli cittadini. È quindi auspicabile un sempre maggiore contributo dei cittadini alla sicurezza partecipata e integrata, nel rispetto e nella consapevolezza delle regole. Il Protocollo e la sua più ampia diffusione e divulgazione vanno in questa direzione”. Queste le parole del Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, che ha espresso piena soddisfazione per l’impegno profuso da tutti gli attori a vario titolo coinvolti.

I numeri incoraggianti testimoniano la volontà dei cittadini di collaborare alla costruzione di una rete sinergica volta a garantire una sempre maggiore sicurezza del territorio. Secondo il Sindaco Ianeselli, tali energie vanno incanalate nella giusta direzione: “Quando si parla di sicurezza, il rischio è che le richieste di partecipazione dei cittadini si traducano in una volontà disordinata e confusa. Il Protocollo va nel senso di un approccio ordinato alla dimensione della sicurezza partecipata e l’incontro odierno costituisce una preziosa occasione di confronto”.

Tutti i presenti manifestano piena soddisfazione per l’efficacia dell’iniziativa, il comune impegno ad estenderla alle circoscrizioni non ancora aderenti e a diffondere il contenuto del Protocollo a tutti i soggetti interessati.