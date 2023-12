COLLEGIO GUIDE ALPINE – TRENTINO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA: « NUOVE SELEZIONI PER ASPIRANTI E NUOVO UFFICIO STAMPA »

11.10 - lunedì 11 dicembre 2023

Oggi, 11 dicembre 2023, in occasione della Giornata internazionale della montagna – istituita dalle Nazioni Unite ormai 20 anni fa – il Collegio delle Guide Alpine del Trentino è lieto di presentare agli organi di stampa il suo nuovo ufficio comunicazione e di annunciare l’apertura del bando di ammissione alle nuove selezioni per aspiranti guide alpine del 2024.

A.A.A. ASPIRANTI GUIDE ALPINE CERCASI

C’è tempo fino al 15 gennaio 2024 per presentare la domanda di iscrizione alla prova attitudinale che permetterà di accedere ai corsi di abilitazione per aspiranti Guide Alpine. Il bando, con tutte le informazioni del caso e la relativa modulistica, sarà pubblicato sul sito web della Provincia Autonoma di Trento verso la metà del corrente mese di dicembre 2023.

Nel mentre, lunedì 18 dicembre alle ore 17 è previsto un webinar dal titolo “La figura professionale della Guida Alpina per il Trentino”, in occasione del quale verranno fornite alcune informazioni in merito al curriculum necessario per accedere ai corsi, allo svolgimento degli esami, scritti e pratici, delle prove attitudinali e ai costi complessivi dei corsi di abilitazione per aspirante guida.

Saranno inoltre presentate alcune caratteristiche relative al profilo professionale, alle competenze e alle aspettative di sviluppo della Guida Alpina emerse da una recente ricerca svolta dal Collegio delle Guide Alpine del Trentino in collaborazione con Tsm|adm Accademia della Montagna.

Tutti gli interessati a partecipare al webinar possono iscriversi compilando, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 14 dicembre, il seguente modulo: https://forms.gle/zE2i9u481Gga9fDo8

UN NUOVO UFFICIO STAMPA PER IL COLLEGIO

Il Collegio delle Guide Alpine del Trentino ha inoltre deciso di professionalizzare maggiormente la propria comunicazione istituzionale. Oltre al lancio odierno delle due pagine social ufficiali, Instagram e Facebook, i media interessati a mettersi in contatto con il Collegio e i suoi professionisti, Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna, potranno ora farlo avvalendosi del prezioso aiuto di un ufficio stampa pensato ad hoc e contattabile all’indirizzo email comunicazione@guidealpinetrentino.it e al numero di telefono +39 338 520 1327 (Monica Malfatti).

Buona giornata della montagna a tutti! Sperando che possa continuare ad esserlo ogni giorno, per i suoi professionisti e per tutti i frequentatori.