CLAUDIO CIA (FDI) * REPLICA A QUOTIDIANO “IL T”: « IO NON “COMMISSARIO” NESSUNO, PIENA FIDUCIA E SOSTEGNO ALL’OPERATO DI URZÌ »

18.08 - mercoledì 23 agosto 2023



Politica, Cia (FdI): “Cia non “commissaria” nessuno. Piena fiducia e sostegno all’operato di Urzì”

Con riferimento all’articolo “Tensione ai vertici di Fratelli d’Italia. Cia “commissaria” il commissario” apparso su “Il T” in data odierna desidero – a scanso di equivoci, nel rispetto dell’attività giornalistica – fare alcune puntualizzazioni.

Ci tengo fin da subito a chiarire il fatto che Cia non “commissaria”, né mai intenderà commissariare nessuno, posto che l’incarico di Commissario politico del Partito a livello provinciale è stato affidato all’On. Alessandro Urzì dal Presidente Giorgia Meloni. Pertanto tale fiducia, a parere del sottoscritto, non può essere in alcun modo minata o oggetto di discussione.

A riprova del fatto che all’interno dei vertici di Fratelli d’Italia non esiste alcuna tensione, ricordo che l’incarico di rappresentare il Partito in seno agli incontri della coalizione di centrodestra in vista della costruzione del programma per le elezioni del prossimo 22 ottobre 2023, mi è stato conferito direttamente dal Commissario di FdI On. Alessandro Urzì.

Mi astengo da effettuare ulteriori considerazioni in merito al contenuto del sopracitato articolo (in quanto ricostruzioni giornalistiche che non mi appartengono) e ribadisco la mia piena fiducia e sostegno nell’operato del Commissario politico per la Provincia autonoma di Trento di Fratelli d’Italia On. Alessandro Urzì.

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia