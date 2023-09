CISL FP – UIL FPL EE.LL. – UIL FPL SANITÀ E NURSING UP * PUBBLICO IMPIEGO: « PRIME RISPOSTE ECONOMICHE AI LAVORATORI, CON LA BUSTA PAGA DI SETTEMBRE »

18.42 - mercoledì 13 settembre 2023

27 SETTEMBRE 2023 PRIME RISPOSTE ECONOMICHE IN TASCA AI LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO.

Piena soddisfazione espressa da parte dei Segretari Provinciali di CISL FP Beppe Pallanch, UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti, UIL FPL SANITA’ Giuseppe Varagone e NURSING UP Cesare Hoffer, per il nulla osta da parte della Corte dei Conti che conferma la validità degli impegni fino ad oggi sottoscritti con la Provincia Autonoma di Trento.

In primis l’accordo definitivo per l’UNA TANTUM 2023 che andrà in erogazione con la retribuzione di settembre 2023, primo segno tangibile del risultato di chi lotta e firma i Protocolli, con responsabilità, trasparenza ed impegno verso i lavoratori del pubblico impiego, in vigile attenzione per il rispetto di quanto inserito all’interno del Protocollo d’Intesa Politico del 18.07.2023.

Per il Comparto della Sanità, inoltre, sono stati certificati i 5 milioni, come previsto dal Protocollo d’Intesa del 5.12.2022, risultato raggiunto grazie anche alle pressioni esercitate nella manifestazione del 6 settembre 2023. L’augurio di vedere anche queste risorse nelle tasche dei lavoratori già nel mese di settembre.

Ulteriore risultato il riconoscimento d’erogazione del valore buono pasto di € 5,29 sulle Autonomie Locali, per quanto inserito nell’accordo transitorio del 19.06.2023, per quelle lavoratrici e lavoratori penalizzati dalle disdette delle convenzioni degli esercizi commerciali. Ora attendiamo l’emanazione delle direttive da parte della Giunta Provinciale, per il proseguo della trattativa in APRAN.

Beppe Pallanch – CISL FP Andrea Basse – UIL FPL EE.LL. Giuseppe Varagone – UIL FPL SANITA’ Cesare Hoffer – NURSING UP